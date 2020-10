Mentre dalla Casa Bianca continuano ad arrivare notizie positive sullo stato di salute del presidente Donald Trump, che potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, esplode la polemica dopo la decisione del tycoon di uscire dalla struttura per salutare i suoi sostenitori, arrivati per manifestare il loro sostegno. Nel pomeriggio italiano è arrivata la notizia, rilanciata da Cnn, che alcuni degli agenti dei servizi segreti che hanno accompagnato Trump nei suoi recenti (e sconsigliati) spostamenti sono risultati positivi al coronavirus. Vedi Anche Trump ricoverato, la breve visita ai suoi supporter a bordo del suv. Le immagini

Il giro in auto fuori dall’ospedale: “Azione e messaggio pericolosi”

Notizia che rappresenta un nuovo, duro colpo alla credibilità del presidente in tema di coronavirus, già indebolita dalla minimizzazione della pandemia e dal suo successivo contagio. Anche perché, adesso, ad alzare la voce sono proprio alcuni membri del Secret Service, costretti a lavorare di più per coprire le assenze di coloro che sono finiti in isolamento: “Non avrebbe dovuto accadere”, ha denunciato un agente in servizio dopo lo show di ieri e sottolineando che ai due colleghi che si trovavano in auto con il presidente non è stato chiesto di mettersi in quarantena. “Non vorrei trovarmi accanto a loro”, ha aggiunto. “La frustrazione per il modo in cui siamo trattati quando vengono prese decisioni su questa malattia è iniziata prima di ieri. Non siamo merce usa e getta. Non possiamo dire di no”, aggiunge un altro agente, ora in pensione, spiegando che i colleghi possono rifiutarsi solo di svolgere attività che creino pericolo per il presidente, ma non per loro. Notizie che hanno costretto la Casa Bianca a precisare che sono state adottate “misure appropriate nello spostamento per proteggere il presidente e coloro che lo supportano, inclusi dispositivi di protezione. L’equipe medica ha dato il via libera allo spostamento come sicuro”.

Ma dai medici del Walter Reed Hospital non arrivano reazioni positive. James Phillips, che è anche responsabile di medicina dei disastri alla George Washington University, su Twitter ha parlato di una “follia” che ha esposto al contagio le guardie del corpo che si trovavano con lui nell’auto: “Potrebbero ammalarsi, potrebbero morire”, ha detto, tutto per il “teatrino politico” del presidente. “È stata una mossa pericolosa – ha aggiunto -, oltre al rischio a cui sono stati esposti gli agenti del Secret Service, che l’abbiano fatto o no in modo volontario, il messaggio che viene mandato alle altre persone malate è che è ok uscire“. “Le mascherine aiutano ma non sono un fortino impenetrabile”, ha aggiunto il direttore dell’Istituto per la salute globale dell’Università di Yale, Saad Omer. Vedi Anche Trump ricoverato, nuovo video per ringraziare medici e infermieri: “Ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola”

Sul clima all’interno della Sicurezza americana aveva già scritto il Washington Post nelle ultime ore, parlando di agenti sempre più preoccupati dall’indifferenza del loro commander in chief per le norme di protezione da adottare in pubblico. Erano tutti atterriti dal gesto di propaganda di Trump, scrive il Post citando fonti bene informate. “Ora non fa neanche finta di interessarsi (alla salute di chi gli sta vicino, ndr)”, ha dichiarato al quotidiano uno degli agenti dopo la passerella di Trump.

Sulla polemica sono subito intervenuti anche i Democratici, con il capogruppo alla Camera dei Rappresentanti, Hakeem Jeffries, che ha criticato il presidente. “Più di 205mila americani sono morti. Abbiamo bisogno di leadership, non di photo opportunity“, ha scritto su Twitter. Leggi Anche Da Bolsonaro a Trump, tutte le cure dei presidenti. Non solo Remdesivir: quali sono state scelte e perché

Fauci: “Non fatemi commentare queste scelte”

Interpellato dalla Cnn, il virologo ‘in chief’ Anthony Fauci, in contrasto con la linea presidenziale dall’inizio della pandemia, ha evitato di commentare le ultime azioni di Trump: “Non fatemi parlare di questo, non fatemi commentare. Non sono coinvolto e, ripeto, non voglio parlare del caso del presidente perché non è qualcosa su cui sono autorizzato a parlare e non sono coinvolto nella cura del presidente”.

Parlando poi in generale, il virologo ha ricordato che “le linee guida indicano che una persona che manifesta sintomi può uscire in modo sicuro dopo 10 giorni dall’insorgenza dei primi sintomi, di solito non c’è più il virus e gli studi hanno dimostrato che queste persone generalmente non sono più contagiose”.

Media: “Trump ha nascosto la sua positività dopo un primo test”

Ma le polemiche intorno al presidente non si fermano qui. Secondo alcuni media Usa, Trump, prima di apparire sulla Fox per un’intervista, aveva già svolto un test dal quale risultava positivo, ma lo ha tenuto segreto, rendendo pubblica la notizia del contagio solo dopo il secondo tampone. In quel breve arco di tempo, il tycoon ha continuato a portare avanti i propri impegni, a contatto con il proprio staff. Trump aveva chiesto infatti di mantenere il silenzio sul suo primo test, tanto che neppure il capo della sua campagna elettorale, Bill Stepien, sapeva che la stretta collaboratrice, Hope Hicks, fosse risultata positiva giovedì mattina.

La prima preoccupazione del presidente, al momento, è però quella di non perdere il contatto con i cittadini, di continuare ad apparire e rimanere al centro del dibattito politico, a meno di un mese ormai dal voto contro il candidato democratico, Joe Biden. La malattia, per lui, arriva nel momento peggiore, in piena campagna elettorale, quando un’apparizione in più può fare la differenza tra la rielezione o la fine dell’avventura presidenziale. Trump lo sa ed è per questo che, mentre il suo avversario continua a svolgere comizi e a rilasciare interviste, sfrutta al massimo la potenza del proprio profilo Twitter con messaggi e video in cui da una parte cerca di rassicurare sulle sue condizioni di salute e, dall’altra, prova a portare avanti una campagna elettorale ‘da remoto’, consapevole che la sua positività rappresenta un duro colpo alla sua immagine di uomo forte che ha minimizzato in questi mesi i rischi del coronavirus.

I timori del presidente in vista del voto

E gli ultimi sondaggi sembrano confermare queste preoccupazioni: secondo una rilevazione Nbc-Wall Street Journal, Joe Biden è in vantaggio di ben 14 punti a livello nazionale, 53% a 39%. Si tratta del margine più ampio registrato dai sondaggi delle due testate nell’intera campagna, con un aumento di otto punti rispetto a quello precedente il controverso dibattito tv.

Trump cerca di correre ai ripari con messaggi brevi per spingere gli elettori a preferire il candidato repubblicano: “O voti per il tuo presidente preferito o saluta le tasse basse e i diritti sulle armi!”, “Borsa in rialzo. Vota!”, “Forze armate più forti. Vota!”, “Low and order. Vota!”, “Libertà religiosa. Vota!”, “Il più grande taglio delle tasse di sempre e un altro in arrivo. Vota!”. E prevede che il prossimo anno sarà “il migliore di sempre. Votate, votate, votate”.

Resta ora da capire se davvero verrà dimesso in giornata, come annunciato ieri dallo staff medico che lo ha in cura. I dubbi sono concentrati sulla nuova cura a cui è stato sottoposto, cioè la “terapia di steroidi per prevenire le infiammazioni”. Come confermano diversi media Usa, si tratta di un farmaco “salvavita” che viene utilizzato nei casi più gravi di malati Covid e che agisce contro la tempesta di citochine, innescata da una eccessiva risposta immunitaria nei pazienti. A scoprirne l’efficacia è stata per prima l’Università di Oxford, tanto che nel giugno scorso l’Oms ha sollecitato di aumentarne la produzione. La necessità di ricorrere a steroidi come il desametasone, quindi, unita alla febbre alta che il presidente ha avuto prima del ricovero e ai due casi di crisi di ossigeno confermati dal suo medico personale, lascia supporre che nelle scorse ore abbia davvero rischiato la vita. Tutte ipotesi, dal momento che i bollettini medici rilasciati dal Walter Reed nei giorni scorsi sono stati spesso altalenanti, se non addirittura contraddittori. Inizialmente i medici hanno ostentato ottimismo sulle sue reali condizioni di salute, omettendo di dire ai milioni di cittadini americani che per ben due volte sono stati costretti a somministrare ossigeno a loro presidente. Anche sulla febbre non c’è stata chiarezza, finché una fonte interna alla Casa Bianca (poi individuata in Mark Meadows) ha fatto sapere alla stampa che “le funzioni vitali di Trump sono state molto preoccupanti”. A quel punto il suo medico personale, Sean Conley, è stato costretto a confermare che “il presidente non è ancora fuori pericolo“. Fino a ieri sera, quando c’è stato il nuovo cambio di rotta.