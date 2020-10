Questo precedente metterebbe a rischio anche altre partite, con le squadre che, in caso di disposizioni delle Asl locale, potrebbero decidere di non presentarsi, così come fatto dai ragazzi di De Laurentiis. Ma un 3 a 0 a tavolino potrebbe provocare un ricorso da parte del club partenopeo

Sono ore decisive per conoscere la decisione che verrà presa dalla Lega Calcio sul rinvio o meno di Juventus-Napoli, dopo che la Asl campana ha disposto la quarantena per giocatori e staff tecnico degli azzurri in seguito alla positività di due calciatori, Zielinski ed Elmas, e di un membro dello staff. Intanto, però, da quanto dichiara Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc, la via al momento più plausibile sembra quella di un rinvio: “Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss. Ma la Juve continua a prepararsi al match: in un post su Twitter, il club ha diffuso la lista dei convocati per il posticipo. Leggi Anche Juve-Napoli può mettere fine al campionato: il rinvio sarebbe un precedente che renderebbe impossibile terminare in tempo per Europei

Stasera o domani il Napoli rimarrà isolato in ritiro a Castelvolturno, senza la possibilità di rientrare dalle loro famiglie. È lì che calciatori e staff tecnico porteranno avanti il periodo di quarantena, con l’unica uscita permessa per sostenere gli allenamenti. Domani mattina tutti si sottoporranno a un nuovo tampone. Stando così le cose, però, la squadra di Gattuso rischia la sconfitta a tavolino, visto che ieri sera la Lega di A ha diffuso il suo comunicato: “La Lega Serie A conferma che la gara Juve-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″.

Il calcio rimane in attesa di quella che è una decisione che può cambiare l’esito dell’intero campionato. Il calendario, già compresso dalla partenza ritardata, le tre soste per le nazionali e gli Europei a giugno 2021, non permette di fermarsi: la prima data per recuperare il match sarebbe o durante le vacanze natalizie o a fine gennaio se nessuna delle squadre si qualifica ai quarti di Coppa Italia, o addirittura dopo febbraio. Ma questo precedente metterebbe a rischio anche altre partite, con le squadre che, in caso di disposizioni delle Asl locale, potrebbero decidere di non presentarsi, così come fatto dai ragazzi di De Laurentiis. Inoltre, disponendo quarantene di 14 giorni, sono almeno due le gare a rischio dopo ogni caso di positività. Ma nel caso in cui la Lega decidesse per un 3 a 0 a tavolino in favore della Juve, un eventuale ricorso degli azzurri, con buone possibilità di essere accolto visti i testi dei protocolli elaborati dai vertici del pallone, rischierebbe comunque di creare un caos difficile da risolvere in tempi così ristretti.