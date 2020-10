“Qualora si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito”. Davide Casaleggio ha scelto il 4 ottobre, giorno di San Francesco e anniversario della fondazione del Movimento 5 stelle, per imporre il suo aut aut. In un lungo post pubblicato sul Blog delle Stelle, ha preso posizione con parole che mai prima d’ora erano state così nette. “Per 15 anni ho prestato la mia attività gratuitamente”, ha continuato il figlio del cofondatore. “Quando mi è stata offerta la guida di un ministero, ho rifiutato pensando che il ruolo di supporto del movimento fosse più importante”. E nonostante ciò, scrive, “ho sopportato insinuazioni, attacchi e calunnie“. Una rottura che non sorprende perché arrivata dopo settimane di tensioni interne e un braccio di ferro a distanza con i parlamentari: il gruppo di Camera e Senato vorrebbe sganciare il M5s dalla piattaforma Rousseau, gestita dall’associazione di cui Casaleggio è presidente, andando a toccare uno dei pilastri fondativi dei 5 stelle. Non è un caso che tra i primi a rilanciare le parole di Casaleggio, è stato Alessandro Di Battista: proprio l’ex deputato, in alcune interviste, ha definito “morte nera” l’alleanza con il Partito democratico e lamentato un interesse “conservativo” per evitare di perdere le poltrone.

“Garantiremo le attività che verranno richieste dal capo politico del M5s”, scrive Casaleggio nel post, “così come abbiamo sempre fatto con serietà e lealtà, per la realizzazione del percorso che il Movimento riterrà di voler fare, ma qualora, per qualche motivo, si avviasse la trasformazione in un partito, il nostro supporto non potrà più essere garantito, dal momento che non sarebbe più necessario poiché verrebbero meno tutti i principi, i valori e i pilastri sui quali si basa l’identità di un Movimento di cittadini liberi e il suo cuore pulsante di partecipazione che noi dobbiamo proteggere”.

Il figlio di Gianroberto Casaleggio, nella sua lunga presa di posizione, ha anche ricordato come in questi anni abbia sempre scelto “il silenzio” ed evitato di esporsi in prima persona. E ha anche rivelato, proprio come Di Battista pochi giorni fa, di aver rifiutato l’offerta di guidare un ministero. “Per 15 anni ho prestato la mia attività gratuitamente per un’idea di partecipazione collettiva”, si legge ancora. “Quando mi è stata offerta la guida di un ministero, ho rifiutato pensando che il ruolo di supporto del movimento fosse più importante. Ho sempre rispettato i ruoli anche quando non ero d’accordo con le scelte prese. Ho dovuto sopportare insinuazioni, attacchi e calunnie nei miei confronti e nei confronti di mio padre anche da persone che grazie al nostro lavoro ricoprono oggi posizioni importanti. Il mio silenzio negli anni è stato un atto di profondo rispetto nei confronti di chi ha creduto nel nostro sogno, così come oggi ritengo sia doveroso parlare per onestà intellettuale”.

Per questo, scrive Casaleggio, “ora è arrivato il momento di prendere posizione”. “Il nostro modello è evoluto e sicuramente deve evolvere ancora. Bisogna guardare avanti e non indietro. Non guardare indietro significa non avere nostalgia di come eravamo nel 2009, ma neanche guardare al 1950. II partitismo è il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha accumulato, ma solo chi è disposto a perdere tutto quello che ha, può ottenere tutto quello che vuole. Il partitismo è qualcosa che entra piano piano e poi rimane indelebile nel ricordo di ciò che non ha funzionato”. Una tendenza che, secondo Casaleggio, andrebbe nella direzione opposta rispetto a quanto voluto dal padre Gianroberto. “Il partitismo è soprattutto incompatibile con l’idea di movimento, di unicità e di partecipazione che è racchiuso in quel simbolo disegnato sulla scrivania di mio padre. Un simbolo basato su valori, idee e battaglie ben precisi, su principi chiari di partecipazione e soprattutto legato a un’esperienza bellissima di 11 anni di un movimento che ha cambiato la storia dell’Italia combattendo proprio contro l’idea di partito, di casta e di accentramento delle decisioni nelle mani di pochi privilegiati chiusi in qualche stanza”.