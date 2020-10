A Ginevra tutto è pronto per i sorteggi degli otto gironi di Champions League. Quattro le italiane presenti: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. La prima giornata è in programma il 20 e 21 ottobre, una settimana dopo si tornerà di nuovo in campo. Una lunga corsa verso la Coppa dalle grandi orecchie: la finale è in programma il 29 maggio a Istanbul. L’unica italiana in prima fascia – quella composta dai vincitori delle leghe nazionali e delle coppe europee – è la Juve, che comunque rischia incroci pericolosi con Barcellona, Atletico Madrid e le due squadre di Manchester. Per le altre tre italiane sarà a prescindere un girone tosto: partono tutte dalla terza fascia. Non è possibile avere nello stesso girone due squadre della stessa nazione. Ogni gruppo sarà formato pescando una squadra da ciascuna fascia.

Il sorteggio in diretta (in aggiornamento)

Le quattro fasce

Prima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), JUVENTUS, Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).

Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), INTER, Olympiacos (Gre), LAZIO, ATALANTA, Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).

Orario e dove vedere i sorteggi

L’evento che si tiene a Ginevra comincia alle ore 17. Si può vedere in diretta in tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, ma anche in chiaro su Canale 20. E’ possibile vedere i sorteggi anche in streaming su skysport.it e su SportMediaset.