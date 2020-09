Il video postato su Instagram: "L’unica cosa che possono fare per me ora è tenermi in vita il più a lungo possibile, finché qualcuno da qualche parte nel mondo non si presenta con un nuovo trattamento"

“La leucemia è tornata”. Miguel Van Damme in un video postato su Instagram ha raccontato che la sua lotta contro il cancro non è ancora finita. Nonostante un trapianto di midollo osseo, nonostante le cure e un pericolo che sembrava ormai alle spalle. La malattia è tornata, per la terza volta: “La cura che ora sto facendo non sta funzionando. In questo momento non ci sono altre opzioni, perché ho già fatto tutti i trattamenti che potevo e non ce ne sono altri”, ha spiegato il l portiere belga del Cercle Brugge.

Visualizza questo post su Instagram ????????❤️ Un post condiviso da Miguel Van Damme (@miguelvd16) in data: 26 Set 2020 alle ore 7:18 PDT

Ora per Van Damme cominciano quattro settimane di chemioterapia: “Questo ha già dimostrato che può espellere la leucemia dal mio corpo, anche se solo temporaneamente. Potrebbe darmi un po’ di tempo”, ha detto nel suo video. Il miglioramento però rischia di essere solo temporaneo e al momento non ci sono altre cure da provare: “L’unica cosa che possono fare per me ora è tenermi in vita il più a lungo possibile, finché qualcuno da qualche parte nel mondo non si presenta con un nuovo trattamento”, ha aggiunto Van Damme.

In molti hanno commentato il suo post su Instagram – c’è anche il like del suo collega e connazionale Radja Nainggolan – incitandolo a non smettere di lottare: “Di certo non mi arrenderò e farò di tutto per rimandarlo il più a lungo possibile. Sarà molto dura, sono sulla cruna dell’ago, un po’ di speranza, continuo a crederci”, ha assicurato il portiere.