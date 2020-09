La sindaca di Marsiglia e il Comune di Parigi sono sul piede di guerra contro le restrizioni imposte dal governo a fronte di un significativo aumento dei contagi. In India registrati oltre 86mila casi in un giorno, Messico settimo Paese al mondo per infezioni

Marsiglia chiude ristoranti e bar, la Spagna fa fronte a un costante incremento dei casi, specialmente nella regione di Madrid, mentre in Germania tornano ad aumentare le infezioni. La diffusione del contagio riprende vigore in Europa, ma anche in altri Paesi del mondo – tra cui Messico e India – la situazione resta critica.

Germania – I nuovi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 2.143 nuovi casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769 contagi e dei 13 morti segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite.

Spagna – A oggi i morti da Covid-19 sono più di 31mila. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ulteriori 130 decessi, che hanno portato il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 31.034. Allo stesso tempo, i contagi sono saliti a quota 693.556, di cui 11.289 sono stati registrati ieri.

Francia – La sindaca di Marsiglia e il Comune di Parigi sono sul piede di guerra contro le drastiche decisioni del governo di chiudere bar e ristoranti – nel caso della città del sud della Francia – o di limitare orari e assembramenti per quanto riguarda la capitale. La sindaca di Marsiglia, l’ecologista Michèle Rubirola, ha protestato su Twitter contro la decisione di chiudere per 15 giorni bar e ristoranti della seconda città di Francia: “Apprendo con stupore e rabbia – ha scritto – una decisione per la quale il Comune di Marsiglia non è stato consultato. Nulla della situazione sanitaria giustifica questo annuncio”. Quanto a Parigi, la chiusura anticipata di bar e ristoranti rappresenta – per il primo vicesindaco Emmanuel Grégoire – “un rischio economico immenso”. Il Comune – ha detto Grégoire – si batterà per “una proporzionalità riguardo alcune misure relative allo sport, alla vita sociale e alla cultura”. “Il rischio di cui abbiamo sentore – ha spiegato – è che quando vengono adottate misure troppo coercitive, il rischio non è che la gente smetta di far festa, ma che si sposti in luoghi meno controllati”.

Russia – Continua inesorabile la risalita dei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 6.595 casi, per un totale di 1.128.836. È il dato più alto dal 12 luglio scorso. I morti sono stati 149, per un totale di 19.948. A Mosca, epicentro della prima ondata, si sono superati i mille contagi.

Messico – I casi di contagio hanno superato quota 710mila. Secondo l’università americana il Paese sudamericano conta ad oggi 710.049 casi, inclusi 74.949 decessi. Il Messico è il settimo Paese al mondo per numero di infezioni dopo Usa, India, Brasile, Russia, Colombia e Perù.

India – Ha segnalato altri 86.508 nuovi casi di coronavirus. L’India conta ora più di 5,7 milioni di casi, il secondo Paese al mondo per numero di contagi. Il ministero della Salute ha anche detto che sono morte altre 1.129 persone, per un totale di 91.149. Il 65enne ministro indiano delle Ferrovie Suresh Angadi è morto mercoledì, quasi due settimane dopo essere stato ricoverato in un ospedale di Nuova Delhi con Covid-19. È il primo ministro federale e il quarto parlamentare indiano a morire a causa della malattia. Il primo ministro Narendra Modi mercoledì ha però stigmatizzato i brevi blocchi locali imposti in alcuni luoghi e ha affermato che il paese non deve solo continuare a combattere il virus, ma anche andare avanti con coraggio sul fronte economico. Modi ha chiesto agli stati di concentrarsi su test, tracciamento, trattamento e sorveglianza. Ha detto che le restrizioni hanno colpito il movimento regolare di beni e servizi, comprese le forniture mediche.