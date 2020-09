Per la prima volta il tasso di positività dei test in Francia è salito oltre il 6%, scattano nuove misure. Da domani nuove restrizioni anche in Gran Bretagna. Quasi 7mila nuovi casi in Israele. Gli Usa contano meno del 5% della popolazione mondiale, ma rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus: oltre 200mila

In Europa sono stati superati i 5 milioni di contagi. Oggi la Gran Bretagna ha registrato 6mila nuovi casi. L’allarme resta alto anche in Spagna (ieri 241 morti) e Francia, dove oggi sono stati contati più di 13 mila contagi e annunciate nuove misure di contenimento del virus. Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali alle 22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità francese, Olivier Véran, che ha parlato di “situazione ormai degradata” in diverse città e in particolare a Parigi e nella regione Ile-de-France, zona passata in “allerta rafforzata”. L’area di Marsiglia ed Aix-en-Provence è – insieme alla Guadalupa – in “allerta massima”, con restrizioni ancora più rigide.

Nuovo picco di casi da coronavirus in Gran Bretagna, dove da domani verranno introdotte le nuove restrizioni annunciate da Boris Johnson. Secondo i dati diffusi dal governo, sono 6.178 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le quasi 5mila di ieri. Un numero che segna il record da maggio scorso. A questi dati si aggiunge quello delle vittime: 37 nell’ultima giornata.

Leggero calo dei numeri in Germania, dove i casi sono 1.769. Pessime notizie invece dalla Spagna dove si sono registrati 11.289 nuovi casi di Covid-19 e 130 decessi. Il numero più alto dei contagi, 1.300, si è registrato a Madrid. “La maggior parte dei focolai si registrano in ambito privato e delle relazioni sociali, i focolai sui posti di lavoro sono molto meno numerosi”, ha spiegato oggi il ministro della Sanità, Salvador Illa, in un’audizione in commissione Sanità. Intanto, altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano inoltre di finire semi-isolati.

Nuovo record di contagi in Israele, dove nelle ultime 24 ore il ministero della sanità ha segnalato 6.861 casi a fronte di quasi 60mila test, con un tasso di morbilità di poco meno del 12%. “Stiamo andando verso un completo lockdown a causa della risalita delle infezioni”. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu mentre è ancora in seduta il Gabinetto di governo convocato per decidere le nuove restrizioni. Sono stati 503 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore Territori Palestinesi per un totale, da inizio pandemia, di 47.117.

Usa – I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato un aumento di 49.285 casi rispetto a ieri, con il totale che tocca quindi 6.874.982 casi. In giornata ci sono state 813 vittime, 200.275 dall’inizio dell’epidemia. Gli Usa detengono il più alto numero di vittime nel mondo (circa 70mila in più del Brasile, al secondo posto), nonché una delle cifre peggiori su base pro capite. Nonostante gli Stati Uniti contino meno del 5% della popolazione mondiale, rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus. Il paese è anche leader mondiale nel numero di casi confermati, arrivati a oltre 6,8 milioni, seguito da India (5,5 milioni) e Brasile (4,5). Per la Johns Hopkins, le vittime globali sarebbero 966,152, mentre i casi di infezioni 31,389,682.

Balcani – Si mantiene alta la curva dei contagi in Montenegro, divenuto nelle ultime settimane uno dei principali focolai di coronavirus nei Balcani. Gli ultimi dati relativi alle 24 ore danno conto di 296 nuovi casi su 749 test effettuati, con altri otto decessi. Il Montenegro, che ha una popolazione di appena 620mila abitanti, lo scorso giugno aveva dichiarato finita l’epidemia dopo un periodo di 28 giorni consecutivi di zero casi e zero decessi, ma è interessato ora da una forte ripresa dei contagi al pari degli altri Paesi della regione.

In Romania, dopo il calo di ieri, il numero dei contagi è tornato sopra quota mille, per la precisione 1.059 nelle 24 ore, con il totale salito a 114.648. Da ieri ci sono stati altri 45 decessi, che portano a 4.503 il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia. Anche in Bosnia-Erzegovina resta elevato il tasso di infezioni, con 215 nuovi casi nelle 24 ore, e altri 14 morti, in Bulgaria sono stati registrai 151 contagi e quattro decessi, in Croazia 144 casi e due morti. Numeri più contenuti e a due cifre si registrano in Slovenia con 88 contagi, in Kosovo che ha registrato da ieri 66 nuovi casi, e Serbia con 61 contagi. In nessuno di tali tre Paesi vi sono stati da ieri nuovi decessi.