Dopo 32 giorni di ricovero, 24 dei quali passati in terapia intensiva, Alexei Navalny è stato dimesso ieri dall’ospedale Charité di Berlino, dove era arrivato a fine agosto. In un comunicato postato su Twitter, l’ospedale scrive che “le condizioni del paziente sono migliorate a sufficienza per poter essere dimesso dalle cure ospedaliere”. Inoltre, aggiungono gli operatori sanitari in un comunicato, “sulla base dei progressi del paziente e delle sue condizioni attuali, i medici curanti ritengono che sia possibile un recupero completo. Tuttavia, è ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”. Il dissidente russo è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok, come accertato dai medici tedeschi. La Russia, oltre a respingere le accuse, ha dichiarato che non avvierà nessuna indagine per accertare quanto gli sia accaduto.

Cosa è successo a Navalny – Simbolo dell’opposizione al governo di Mosca e noto per le sue inchieste contro la corruzione, si è sentito male giovedì 20 agosto su un volo di ritorno verso la capitale russa dalla città siberiana di Tomsk. Il capitano ha effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk. Fin dall’inizio il suo staff aveva sostenuto che si fosse trattato di avvelenamento. In un primo momento i medici russi, che avevano negato questa ipotesi, si erano detti contrari al suo trasferimento in Germania a causa delle sue condizioni “instabili”, ma dopo 24 ore la situazione si è sbloccata col trasporto a Berlino.