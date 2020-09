Prima parlerà alla Camera dei Comuni poi, in serata, in un messaggio alla nazione. Al centro degli interventi di Boris Johnson la nuova impennata di contagi che spinge il governo a presentare nuove misure per contenere la pandemia, dopo che i principali consulenti scientifici e medici del governo hanno affermato che le infezioni da Covid-19 raddoppiano ogni sette giorni e potrebbero salire a 49mila al giorno entro metà ottobre se non si interverrà per arginare l’ondata ed evitare lo spettro di un secondo lockdown.

Il rimbalzo delle infezioni nelle ultime settimane costringe a ripristinare la stretta su pub, ristoranti e bar in Inghilterra (con coprifuoco anticipato alle 22), che faranno servizio unicamente ai tavoli. Ripensamento radicale del governo sullo smartworking rispetto a quanto consigliato a luglio dallo stesso Johnson, che aveva ripetutamente invitato i britannici a tornare al lavoro in presenza, per rimettere in moto il motore dell’economia. “Se è sicuro operare nel vostro luogo di lavoro, se siete in uno spazio sicuro, allora dovreste essere lì, se il vostro lavoro lo richiede. Ma se potete lavorare da casa, allora dovreste farlo”, ha detto il braccio destro di Johnson, Michael Gove, reduce da una seduta del consiglio di gabinetto per definire le ultime misure, sottoposte in queste ore a una riunione ad hoc del comitato di emergenza Cobra allargata da Johnson ai capi dei governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Gove ha anche annunciato “per il momento” lo stop al progetto di far ritornare gli spettatori negli stadi inglesi a partire dal 1 ottobre, per il rischio che i tifosi si mischino tra loro nell’accesso agli impianti o durante l’intervallo.

In Irlanda del Nord, invece, fatte salve alcune eccezioni, dopo le 18 non saranno più consentite le visite nelle abitazioni private, mentre i componenti di due nuclei familiari, fino a un massimo di sei persone, potranno incontrarsi solamente all’interno di giardini privati. Nuove misure restrittive stanno per entrare in vigore anche in alcune zone del Galles, mentre la first minister scozzese Nicola Sturgeon annuncerà oggi nuove misure anche per la Scozia, dopo essersi consultata con il premier Johnson.