Per la prima volta il tasso di positività dei test in Francia è salito oltre il 6%. Gli Usa contano meno del 5% della popolazione mondiale, ma rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus: oltre 200mila

Continuano a salire i contagi da coronavirus in Francia che, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di 10mila (10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%. Pessime notizie dalla Spagna dove in un solo giorno si sono registrate 241 vittime, il numero più alto dall’inizio della seconda ondata. Altri 16 distretti della regione di Madrid rischiano inoltre di finire semi-isolati

La curva dei contagi preoccupa anche nel Regno Unito, dove da giovedì verranno introdotte nuove restrizioni, della e del Montenegro, il peggior paese dei Balcani rispetto alla diffusione di Sars-Cov-2. Intanto, sette mesi dopo la prima vittima a fine febbraio, gli Stati Uniti hanno superato i 200mila morti (200.182),

Usa – Detengono il più alto numero di vittime nel mondo (circa 70mila in più del Brasile, al secondo posto), nonché una delle cifre peggiori su base pro capite. Nonostante gli Stati Uniti contino meno del 5% della popolazione mondiale, rappresentano circa il 20% delle morti conosciute per il virus. Il paese è anche leader mondiale nel numero di casi confermati, arrivati a oltre 6,8 milioni, seguito da India (5,5 milioni) e Brasile (4,5). Per la Johns Hopkins, le vittime globali sarebbero 966,152, mentre i casi di infezioni 31,389,682.

Balcani – Si mantiene alta la curva dei contagi in Montenegro, divenuto nelle ultime settimane uno dei principali focolai di coronavirus nei Balcani. Gli ultimi dati relativi alle 24 ore danno conto di 296 nuovi casi su 749 test effettuati, con altri otto decessi. Il Montenegro, che ha una popolazione di appena 620mila abitanti, lo scorso giugno aveva dichiarato finita l’epidemia dopo un periodo di 28 giorni consecutivi di zero casi e zero decessi, ma è interessato ora da una forte ripresa dei contagi al pari degli altri Paesi della regione.

In Romania, dopo il calo di ieri, il numero dei contagi è tornato sopra quota mille, per la precisione 1.059 nelle 24 ore, con il totale salito a 114.648. Da ieri ci sono stati altri 45 decessi, che portano a 4.503 il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia. Anche in Bosnia-Erzegovina resta elevato il tasso di infezioni, con 215 nuovi casi nelle 24 ore, e altri 14 morti, in Bulgaria sono stati registrai 151 contagi e quattro decessi, in Croazia 144 casi e due morti. Numeri più contenuti e a due cifre si registrano in Slovenia con 88 contagi, in Kosovo che ha registrato da ieri 66 nuovi casi, e Serbia con 61 contagi. In nessuno di tali tre Paesi vi sono stati da ieri nuovi decessi.