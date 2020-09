Oltre 30 punti percentuali alle ore 19. Sono i dati della seconda rilevazione dell’affluenza nell’election day: dopo dodici ore dall’apertura dei seggi è andato a votare il 30,2% degli aventi diritto. Un dato che si riferisce al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e che sul sito del ministero dell’Interno è calcolato su quasi tutti i 7.903 comuni. Trattandosi di referendum confermativo non è necessario raggiungere un quorum per la validità.

Le suppletive al Senato – Difficile fare paragoni con il passato visto che nel 2016 (per l’ultimo referendum costituzionale che fu bocciato) si votò in un solo giorno e in generale le elezioni su due giorni non avvenivano dalle politiche del 2013. Si potrà votare fino alle 23 di oggi e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota sulla riduzione del numero dei parlamentari, per le regionali, le amministrative e per le per le Suppletive del Senato in Sardegna (Collegio uninominale Sardegna 03) e Veneto (Collegio uninominale Veneto 09) . Alle 12 l’affluenza dei votanti comunicata dal Viminale è stata del 7,39% in Sardegna e del 15,09% in Veneto.

Sette Regioni alle urne – Sette regioni sono chiamate a eleggere il governatore e i consiglieri: sono la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana, il Veneto, le Marche, la Campania e la Puglia. Coinvolgono 18.471.692 elettori e ovviamente sono quelle che fanno registrare i picchi più alti di affluenza. In Valle d’Aosta ha votato il 42,68% degli elettori, in Veneto il 35,5%, in Liguria l’affluenza è attorno al 31,6% e in Toscana oltre il 36,2%, nelle Marche si ferma al 32,94. Più bassa in Puglia (27,5%) e Campania, poco sopra il 26 e dunque anche in questo caso sotto la media nazionale. In generale la Regione che fino ad ora ha disertato maggiormente le urne è la Sicilia, dove solo il 16,9% degli elettori è andato a votare: poco più della metà rispetto alla media del resto del Paese. Va detto che sull’isola le amministrative si svolgeranno a ottobre, come deciso dalla giunta regionale. Tra le Regioni che a questo giro non eleggono il governatore da segnalare il 32,99% che in Emilia Romagna ha già votato per il referendum. In Lombardia il dato si ferma al 31,46% mentre nel Lazio poco oltre il 26.

I comuni al voto – Le elezioni amministrative, invece, si tengono in 957 comuni. Alle 19 tra le città capoluogo Bolzano e Trento fanno registrare il 41% di affluenza, mentre Venezia sfiora il 38 e Aosta il 39,93%. Invece a Reggio Calabria, altra città chiamata ad eleggere il sindaco, sono andati a votare il 32 percento degli aventi diritto. Gli altri capoluoghi di provincia chiamati al voto sono Mantova (37,9%), Lecco (40,8%), Arezzo (13,90), Macerata (37,9%), Fermo (37,3), Chieti (39,4%), Andria (33,6), Trani (37), Matera (37,7%), Crotone (38,1%), e Nuoro (20,99).

Il voto dei leader – “Buon voto a tutti”, ha twittato Giuseppe Conte, postando una foto che lo ritrae mentre depone la sua scheda elettorale nell’urna del seggio in via Giulia, dove il premier ha votato questa mattina all’ora di pranzo. Matteo Salvini, invece, sui social ha praticamente rotto il silenzio elettorale usando due hashtag a corredo di un video in cui spiega perché scegliere il suo partito: #OggivotoLega e #StavoltavotoLega. “Sono trent’anni che la aspettiamo”, ha invece detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alzando la scheda per il referendum prima di inserirla nell’urna nel seggio 18 della scuola “Sulmona” nella sua Pomigliano d’Arco, in provincia Napoli. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, si è recato questa mattina alla scuola Giuseppe Gioacchino Belli in via Mordini a Roma. “Buon voto a tutte e a tutti”, ha postato su Facebook. Silvio Berlusconi, invece, ha espresso il suo voto secondo le norme Anticovid dalla sua residenza di Arcore.