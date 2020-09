La vittima è morta all’istante mentre il compagno è rimasto ferito. Secondo gli investigatori, mentre era ancora a terra, è stato picchiato dal 30enne, ora in carcere per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia. Ai carabinieri ha detto: "Mia sorella era stata infettata"

E’ stata inseguita e speronata dal fratello per una relazione con un uomo transgender, è caduta dallo scooter a bordo del quale era con il compagno ed è morta. E’ questa la dinamica dell’incidente avvenuto nel Napoletano, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel quale è deceduta Maria Paola Gaglione, 22 anni. Mentre l’uomo transgender, che da un po’ di tempo si fa chiamare Ciro, è rimasto ferito e, ancora sanguinante per terra, è stato anche picchiato dal fratello della vittima, Michele Antonio Gaglione, 30 anni, fermato dai carabinieri.

“Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata“, ha detto il 30enne ai militari dell’Arma. Inizialmente Gaglione rispondeva di lesioni personali, morte come conseguenza di un altro delitto e violenza privata, ma la sua posizione si è aggravata ed è finito in carcere per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia.

L’uomo ha inseguito la sorella e il compagno transgender mentre venerdì sera erano in viaggio da Caivano ad Acerra. Anch’egli a bordo di uno scooter, ha cercato con i calci di far cadere i due dallo scooter in corsa. Poi in una curva, il mezzo con a bordo Maria Paola e Ciro, colpito ancora una volta dal fratello 30enne di lei, ha perso aderenza finendo fuori strada. La 2eene è finita su un tubo per l’irrigazione ed è morta sul colpo. Ciro è finito sul selciato senza però sbattere contro alcun ostacolo ed è rimasto ferito. Ancora a terra è stato picchiato dal 30enne che gli ha rivolto l’accusa di aver plagiato la sorella. Poi è stata portato in una clinica della zona: le sue condizioni non sono gravi.

Una storia di intolleranza, litigi e minacce che duravano da un po’ tempo: la 22enne Maria Paola Gaglione e il compagno trans Ciro per questo si erano trasferiti ad Acerra, dove avevano trovato maggiore tranquillità, dal Parco Verde di Caivano (Napoli), dove vivevano con le famiglie. Daniela Falanga, presidente di Arcigay Napoli, è scioccata e arrabbiata. “Si tratta di un caso efferato in cui si manifestano due violenze gravi, un femminicidio e un atto di transfobia – dice – con una donna che perde la vita mentre il compagno vive il distacco dalla compagna. Queste episodio fa emergere anche un problema relativo alla stampa, a come narra di queste cose. Se vogliamo capire cosa vuol significare che bisogna avere una legge contro l’omolesbobitrasfobia, questo è uno dei casi più espliciti. Qui c’è un omicida, c’è la violenza di genere, c’è la negazione da parte di una stampa che non sa definire fatti e persone e l’Italia da cambiare”.

Antonello Sannino, segretario di Arcigay Napoli, dice che “non è solo una questione di mancanza di cultura, fenomeni di discriminazione e non accettazione si verificano anche in contesti borghesi. Sono inaccettabili le parole di don Maurizio Patriciello: non si tratta di una questione di contesto culturale anche perché queste situazioni si registrano pure in contesti borghesi e di elevato libello sociale e culturale”. Il sacerdote ha usato queste parole per commentare il comportante del 30enne ora in cella: “Non credo volesse davvero uccidere la sorella, forse voleva darle una lezione, saranno le indagini a stabilirlo. Di certo non era preparato culturalmente a vivere la relazione della sorella”.

“Una vicenda di degrado, di omofobia, di brutalità, di subcultura della vergogna e dell’onore. Una vita spezzata per una sola ragione: amare una persona dello stesso sesso”, ha commentato la vicecapogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Alessandra Maiorino. “Lascia sgomenti quanto avvenuto a Caiano – ha aggiunto la senatrice – è inaccettabile che, ancora oggi, l’amore venga considerato una vergogna“. Chiede un cambiamento in Parlamento Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia alla Camera e deputato M5S: “Non è più rinviabile -ha sottolineato – una normativa specifica contro la violenza e la discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale”. “La proposta di legge che abbiamo approvato in commissione Giustizia è ora in attesa dell’esame dell’Aula. Non sarà facile, per via delle resistenze di certe forze politiche, ma credo fermamente che a fronte dei tanti, troppi, ripetuti casi di omofobia, sia dovere del Parlamento intervenire”, ha concluso il pentastellato.

“C’è una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi. Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al più presto. Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che la violenza non è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge. Ora pena esemplare per questo schifoso assassino”, scrive su Facebook la leader di FdI Giorgia Meloni. “Che orrore la morte di Maria Paola Gaglione. Che paese è questo dove ‘si perde la vita’ per amore? #notransfobia”, scrive su Facebook il senatore Sandro Ruotolo del gruppo misto.