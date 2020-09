Secondo alcune fonti fiamme appiccate deliberatamente contro le nuove restrizioni anti-Covid. In 35 erano risultati positivi al virus. La commissaria Ue Ylva Johansson. "Ho accettato di finanziare il trasferimento immediato e l’alloggio sulla terraferma dei 400 bambini e adolescenti non accompagnati". Cinquanta andranno in Norvegia

Il campo di Moria, sull’isola greca di Lesbo, che ospita circa 12.600 richiedenti asilo, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati numerosi gli incendi che nella notte hanno ridotto gran parte del campo in cenere. Il vicegovernatore Aris Hatzikomninos ha detto a una radio locale che è stato “completamente distrutto”. Migliaia di persone sono fuggite, riportano fonti locali, anche se il sindaco della città principale dell’isola, Mitilene, ha detto alla radio privata Skai Stratos Kytelis che “più di 12.000 migranti sono sorvegliati dalla polizia su un’autostrada“. Al momento l’hotspot sembra essere fuori controllo.

Secondo i rapporti locali le fiamme sono state appiccate deliberatamente per protesta contro le misure di blocco, un’ipotesi che per il momento gli agenti dei vigili del fuoco dell’isola, intervistati da Associated Press, non hanno confermato. Nonostante abbiano detto di aver “incontrato resistenza” da parte di alcuni residenti del campo. Più radicale la visione del portavoce del governo greco Stelios Petsas che ha definito valida l’ipotesi dell’incendio doloso. Prima dell’alba, la polizia antisommossa ha allestito cordoni lungo un’autostrada vicino al campo per limitare i movimenti dei migranti. Intanto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha convocato una riunione di emergenza per esaminare la situazione a Moria e decidere le misure da adottare.

Secondo quanto riporta l’associazione Stand by me Lesvos le fiamme sono indomabili. “Siamo soli”, si legge in un post su Twitter, “l’intero campo è in fiamme. Le persone stanno scappando. La polizia è arrivata e sta evacuando la zona”. Una situazione “molto difficile” per il sindaco di Mitilene, soprattutto perché, spiega, “alcuni di quelli che sono fuggiti includeranno persone positive”. Al momento, però, sul numero di fuggitivi risultati positivi al coronavirus non c’è chiarezza: alcuni funzionari, infatti, hanno rivelato ad Ap che i pazienti affetti da Covid-19 si trovano in un sito separato rispetto a quello incendiato, dislocati dopo che martedì erano state confermate 35 persone contagiate. Dopo che un migrante somalo era risultato positivo, erano state imposte ulteriori restrizioni, che secondo alcuni rapporti delle autorità locali sarebbero state la causa delle proteste e degli incendi. Al momento non ci sono state notizie di feriti.

“Le persone a Moria vivono in condizioni disumane da anni” denuncia Marco Sandrone, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Lesbo. Adesso, aggiunge, “è essenziale garantire il loro trasferimento in sistemazioni sicure. Abbiamo visto il fuoco diffondersi su Moria e infuriare tutta la notte. L’intero campo è stato avvolto dalle fiamme, provocando una fuga di massa delle persone senza direzione. Bambini spaventati e genitori sotto shock. Stiamo lavorando ora per rispondere ai loro bisogni”.

Un appello che è stato immediatamente raccolto dalla commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson che, su Twitter, scrive di aver “già accettato di finanziare il trasferimento immediato e l’alloggio sulla terraferma dei restanti 400 bambini e adolescenti non accompagnati” in quanto, aggiunge, “la sicurezza e il riparo di tutte le persone a Moria sono la priorità”. La Norvegia ha subito risposto, attraverso le parole della premier Erna Solberg, decidendo di accogliere 50 dei residenti registrati nel campo di Lesbo. Priorità verrà data ai “più vulnerabili”, spiega il ministro per l’Infanzia e la famiglia Kjell Ingolf Ropstad, ovvero le famiglie con bambini e i minori di 14 anni.

Lesbo è stato il punto di passaggio più trafficato d’Europa nel 2015-16 per la migrazione durante un massiccio movimento verso ovest di rifugiati, molti dei quali in fuga dalla guerra in Siria e Iraq e in viaggio attraverso la Turchia. Dopo quell’ondata di migrazione, la Grecia ha allestito campi a Lesbo e altre quattro isole, ha aiutato con i finanziamenti dell’Unione europea e, più recentemente, ha anche creato una rete di campi sulla terraferma. Da mercoledì scorso i vigili del fuoco di Lesbo stavano combattendo anche altri due incendi boschivi nella parte occidentale dell’isola.