Diverse persone sono state accoltellate nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Birmingham, città britannica a nord ovest di Londra. È successo poco dopo la mezzanotte nel centro della città, ma ancora non ci sono dettagli su come sono andate le cose né si conosce il movente. La polizia parla di una “situazione grave” e ha chiuso un’ampia area del centro.

“Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham”, si legge in un post pubblicato su Twitter dall’account della polizia delle West Midlands: “Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti o quanto gravi. Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando insieme sulla scena, assicurandosi i feriti ricevano cure mediche”.

Una testimone ha raccontato alla Bbc che si è trattato di una maxi rissa scoppiata nella zona della movida. Cara, questo il nome della donna che lavora al club Arcadian Center, ha spiegato di aver visto “più persone fare a pugni”. Aveva finito il suo turno e stava bevendo con i colleghi quando ha sentito un “forte scoppio e un bel po’ di trambusto. Ho visto più persone che litigavano. Persone provenienti da pub e club sono uscite e hanno iniziato a vedere cosa stava succedendo. C’erano donne, uomini, anziani, giovani, un tale mix di persone, non sembrava reale in quel momento. Lavorando nei club, ho sempre visto un bel po ‘di litigi ma mai come stasera. La quantità di cose che ho sentito essere successe stasera nell’arco di tre ore – ha aggiunto -, con gli accoltellamenti, tamponamenti di auto e molte altre cose è uno shock enorme per me”. L’Arcadian Center è una zona di ristoranti, bar, caffè, club e hotel. Caratterizzato da una piazza centrale all’aperto, è vicino alle aree del quartiere cinese e del Gay Village della città. La testimone oculare, promoter di più club, ha riferito che i bar erano pieni e sembrava essere la notte più affollata da quando le restrizioni per il blocco del coronavirus sono state revocate. Quando molti erano ormai ubriachi “le tensioni hanno iniziato a salire”. Altri testimoni citati dal tabloid The Mirror hanno riferito di aver visto a Birmingham una donna con ferite molto gravi e due persone che “pugnalate al collo”.

Le immagini trasmesse dai canali di notizie della televisione britannica mostrano ampie aree del centro di Birmingham isolate con del nastro mentre gli agenti di polizia in tuta forense operano sulla scena per i rilievi. “Il lavoro è ancora in corso per stabilire cosa è successo, e potrebbe volerci del tempo prima che siamo in grado di confermare qualcosa”, ha aggiunto la polizia in un altro tweet. “In questa fase iniziale non sarebbe appropriato speculare sulle cause di quanto accaduto”. Sui social circola anche un video che mostra un uomo mentre viene bloccato dalla polizia con le armi in pugno, ma non è chiaro se l’arresto sia legato agli accoltellamenti.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre. We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after. — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020