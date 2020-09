Troppi contatti con l’esterno senza le dovute precauzioni. Troppe leggerezze che hanno fatto entrare il Covid nelle stanze di Villa Certosa, trasformandola in un focolaio. Per questo Silvio Berlusconi avrebbe rimproverato in un primo momento i figli che, prima di lui, si sono contagiati durante la vacanza in Sardegna. A rivelarlo è Repubblica che cita fonti interne a Forza Italia, secondo cui nel mirino dell’ex premier sarebbero finiti alcuni comportamenti dei figli – in particolare Barbara e Luigi – che avrebbero esposto loro stessi e tutta la famiglia al rischio di contrarre il coronavirus, come poi è effettivamente avvenuto.

Inizialmente però, tutti avevano puntato il dito contro l’amico Flavio Briatore, risultato positivo al Covid il 25 agosto scorso: pochi giorni prima di Ferragosto infatti, l’imprenditore aveva pubblicato sui social un video abbracciato proprio a Berlusconi, girato durante una visita a casa sua. I due si mostravano sorridenti e senza mascherina (né tantomeno distanziamento), rilanciando la loro amicizia. Ma non può essere stato lui a contagiare l’ex Cavaliere visto il lasso di tempo intercorso tra il loro incontro e la scoperta dell’infezione, oltretutto considerando che nel frattempo alcuni membri della famiglia Berlusconi erano già risultati positivi al coronavirus. Secondo quanto hanno ricostruito Corriere e Repubblica, la prima a manifestare i sintomi è la trentaseienne Barbara, che ha fatto il tampone già a ridosso di Ferragosto, risultando subito positiva. Poi è la volta dell’ultimogenito, il trentaduenne Luigi.

E pensare che per “dribblare” il contagio l’ex Cavaliere si era trasferito nei mesi del lockdown nella sua villa in Provenza, lontano dalla sua Lombardia che all’epoca era l’epicentro del virus in Italia, come gli aveva suggerito la primogenita Marina. A nulla sono valse però questa volta le misure di sicurezza messe in atto dalla figlia per tutelare il padre quasi 84enne durante il suo soggiorno in Costa Smeralda, nella Sardegna che fino a poche settimane fa vantava zero casi.