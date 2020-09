I positivi registrati nelle ultime 24 ore in calo rispetto al dato di ieri quando erano stati effettuati anche oltre 20mila test in meno. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 1.380 (+92), di cui 107 in terapia intensiva, 13 in più: un numero di ricoverati in rianimazione così alto non si vedeva dal 26 giugno. La Regione dove si registra il maggiore incremento di casi è la Lombardia: +242

I casi giornalieri di coronavirus restano sotto quota mille anche oggi: sono 978 i positivi accertati nelle ultime 24 ore con più di 81mila tamponi effettuati. Lunedì erano stati rintracciati 996 casi, ma con oltre 20mila test in meno effettuati. Il bollettino diffuso dal ministero della Salute registra altri 8 morti. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 1.380, con un incremento di 92 ricoveri rispetto a ieri. Ci sono 107 persone in terapia intensiva, 13 in più da lunedì: un numero di ricoverati in rianimazione così alto non si vedeva dal 26 giugno. Attualmente i soggetti positivi sono 26.754: +676 rispetto a lunedì. Sono infine 291 in più i guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore.

Martedì scorso i nuovi casi in Italia erano stati 878 con 72.341 tamponi: tra lunedì 24 e il 25 agosto i positivi erano 1.829. Questa settimana in due giorni si è arrivati a 1.971 contagiati. Dal confronto emerge come l’andamento del contagio in Italia sia ancora in crescita. Sempre nell’ultima settimana i casi giornalieri erano tornati sopra mille da mercoledì fino a domenica, con un numero di test effettuati superiore ai 90mila. Domenica i positivi erano 1.365, sempre con 81mila tamponi effettuati.

Rispetto a ieri, la Regione dove si registra il maggiore incremento è la Lombardia, che passa dai 135 casi di lunedì ai 242 positivi accertati. In Regione aumentano anche i tamponi: ieri erano meno di 10mila, oggi ne sono stati effettuati 16.200. Il rapporto tra il numero dei nuovi test e i casi riscontrati è pari all’1,49%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 2. I guariti e dimessi sono 110 in più. In terapia intensiva 1 paziente in meno, 21 in totale. Cresce il numero dei ricoverati in altri reparti: 17 in più e 212 nel complesso.

Il Lazio è la seconda Regione per numero di casi giornalieri (+125), ma in calo rispetto ai 148 di lunedì. “Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 125 casi, di questi 61 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 48%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 40%)”, comunica l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Calano i nuovi positivi rispetto a lunedì anche in Campania (oggi 102, ieri 184) dove i tamponi effettuati restano stabili (5.837 ): la metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori,19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri).

In calo, sotto i 100, i nuovi positivi al coronavirus anche in Emilia-Romagna. Su oltre 10.700 tamponi l’aumento giornaliero è di 99 casi, di cui 45 asintomatici e più della metà, 55, già in isolamento. Sono 23 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 16 da altre regioni. L’età media dei positivi di oggi è 34 anni. I casi attivi sono 3.061 (+84). Restano stabili i pazienti in terapia intensiva (9) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid (106). Non si registra nessun decesso in tutta la regione, mentre i guariti sono 15 in più.

In Sardegna si registrano 50 nuovi casi e sono stati eseguiti 1.749 test. Non si registrano nuove vittime, sono invece 31 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto a ieri). Si registrano due pazienti in più in terapia intensiva, 6 in totale nell’Isola.

I nuovi casi di oggi Regione per Regione:

Lombardia +242, ieri +135

Lazio +125, ieri +148

Campania +102, ieri +184

Emilia-Romagna +99, ieri +117

Veneto +97, ieri +65

Sardegna +50, ieri +79

Piemonte +42, ieri +37

Toscana +40, ieri +73

Puglia +39, ieri +38

Sicilia +33, ieri +26

Calabria +22, ieri +14

Liguria +19, ieri +44

Friuli-Venezia Giulia +17, ieri +5

Marche +16, ieri +2

Bolzano +13, ieri +3

Umbria +10, ieri +9

Abruzzo +5, ieri +4

Trento +3, ieri +4

Molise +3, ieri zero casi

Basilicata +1, ieri zero casi

Valle d’Aosta 0 casi, ieri +9