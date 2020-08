Tra hotspot e Casa della fratellanza (locali della parrocchia) a Lampedusa ci sono ora 1.526 persone. Il trasferimento in agenda per oggi di 55 persone con il traghetto di linea è saltato a causa del maltempo

A Lampedusa sono sbarcate altre 450 persone e il governatore Nello Musumeci parla di "emergenza umanitaria" e spiega di aver scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte "per chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio dei ministri, alla quale ho diritto di partecipare, quando si tratta di argomenti che riguardano la mia isola". "Al premier chiedo interventi urgenti e adeguati", attacca il presidente della Regione, protagonista di un duro scontro con il governo culminato con un'ordinanza – impugnata dal governo a cui poi il Tar ha dato ragione – con cui intendeva cacciare i migranti dall'isola. "Bisogna dare un segnale forte per allontanare la convinzione che per Roma la Sicilia sia diventata soltanto un problema. Avevamo chiesto a Roma di recuperare i mesi persi senza nessuna programmazione. Avevamo chiesto un ponte aereo per dare un segnale forte, di presidiare il canale di Sicilia per impedire a questi squallidi mercanti di morte di continuare indisturbati". Riferendosi alle polemiche suscitate dall'ordinanza, Musumeci aggiunge: "Non basta impugnare per negare la realtà"

Tra hotspot e Casa della fratellanza (locali della parrocchia) a Lampedusa ci sono ora 1.526 persone. Il trasferimento in agenda per oggi di 55 persone con il traghetto di linea è saltato a causa del maltempo. Al momento non risultano altri trasferimenti programmati. Questa mattina ci sono stati momenti di tensione davanti al Comune di Lampedusa dove un gruppo di cittadini sta manifestando per chiedere la chiusura dell’hotspot dell’isola. Alla guida della protesta l’ex senatrice leghista Angela Maraventano che la notte scorsa ha manifestato anche al porto. Per domani il sindaco Salvatore Martello ha convocato le associazioni per decidere uno sciopero generale. Che però i cittadini vogliono già per domani.

“Abbassiamo le saracinesche, il governo nazionale continua ad mantenere un silenzio che fa paura”, dice Martello. “Qualcuno può ricordare a Conte che Lampedusa è italiana? Posso capire che non si vedono arrivare i barchini ma se un peschereccio di queste dimensioni con centinaia di persone arriva fin qui e nessuno se ne accorge, vuol dire che non c’è alcun controllo nel Mediterraneo. Ma che fanno le navi militari? Il Centro di accoglienza è colmo oltre ogni limite di sopportazione umana, e l’Esercito che era stato inviato per evitare che qualcuno abbandonasse la struttura evidentemente non basta dal momento che c’è chi continua ad uscire dal Centro violando le disposizioni di sicurezza sanitaria”.