L'incidente dovuto al maltempo. Sul posto sono intervenuti medici, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento. Interventi di soccorso anche in molte zone del nord del paese. Riprese le ricerche del cercatore di funghi disperso nel Varesotto

Il temporale, il vento. Un albero non regge e cade. Sotto il tronco di un pioppo di 4 metri e i rami finisce una tenda del camping. All’interno anche due bambine, di 14 anni e 2 anni e mezzo. La più piccola muore sul colpo, la più grande poche ore dopo il ricovero in terapia intensiva. Leggermente ferita la sorella più grande di 19 anni. Illesi i genitori. La famiglia sarebbe di origini marocchine ma residente in Italia, a Torino . È successo nella notte a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, nel campeggio Verde Mare. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, carabinieri e vigili del Fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso ma non è potuto intervenire per il forte vento. L’area costiera della provincia di Massa Carrara è stata interessata anche da una tromba d’aria.

Sempre in Toscana i vigili del fuoco del comando di Siena sono al lavoro per il maltempo che questa notte che si è abbattuto sulla provincia. Nella chiesa Sant’Andrea, nella frazione di Mucigliano, ad Asciano, è crollata la vela campanaria oltre a una porzione di copertura. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste distaccate; è stato inoltre necessario chiudere la strada, in attesa dell’intervento di una impresa per il ripristino. Non ci sono persone rimaste coinvolte. Interventi anche a Prato per la tromba d’aria che ha interessato la città nella notte. Tre le squadre di soccorso impegnate. Rami pericolanti e danni da allagamento le richieste più frequenti, oltre a un ascensore rimasto fermo per un blackout e un principio di incendio di un impianto elettrico. Alle 8.10 una squadra di vigili del fuoco, con personale specializzato nel soccorso acquatico, è intervenuta per il salvataggio di una donna finita nel torrente Ombrone, all’altezza del ponte delle Cicogne, nel viale Unione europea. La donna, caduta nel tentativo di recuperare il proprio cane, è stata recuperata, insieme all’animale, dalla squadra di soccorso.

Nord , situazione grave nella provincia di Vicenza – Gli interventi dei vigili del fuoco si susseguono anche in diverse zone del Nord del paese. In Veneto per danni da tromba d’aria e pioggia con alberi caduti e pericolanti, strutture divelte, smottamenti. A Vicenza è stato raddoppiato il turno di servizio, inviate squadre e automezzi in supporto da Venezia, Treviso e Belluno; a Verona giunti rinforzi da Padova. Nelle ultime 24 ore tra Lombardia e Veneto gli interventi sono stati oltre 1.000 . 250 invece le operazioni di soccorso in Friuli Venezia Giulia : anche qui tetti scoperchiati, frane e persone bloccate dall’acqua nelle proprie vetture hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la notte. Intanto sono riprese in mattinata le ricerche del cercatore di funghi di 38 anni disperso da ieri, quando è stato travolto dalla piena di un torrente in località Lago, nel Varesotto. Sul posto sono al lavoro il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri.

“E’ un bilancio drammatico, vento superiore ai 150 chilometri all’ora, 150 abitazioni, decine di capannoni, infrastrutture pubbliche: ancora una volta siamo in ginocchio”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nella sede del Coc di Arzignano, in provincia di Vicenza, insieme alla sindaca Alessia Bevilacqua. “Danni ce ne sono tanti – aggiunge il presidente della Regione – stamattina ho parlato con il capo della Protezione Civile Borrelli questa mattina, martedì ci sarà un sopralluogo, ma farò una estensione dello stato d’emergenza da Verona, in maniera tale che anche questi fatti rientrino in questo periodo di avversità atmosferiche. Dopodiché faremo la conta dei danni e chiederemo dei danni”. “Ogni volta che vado nei cantieri delle tragedie non trovo medicanti – conclude Zaia – ma persone che lavorano e puliscono. Vero è che il problema che ha il presidente della Regione davanti a questi fatti è che dopo 24, 48 ore si trova tutto pulito e qualcuno pensa sempre che ci siamo inventati tutto”.

Liguria, situazione sotto controllo – “E’ piovuto parecchio sia sulla Valpolcevera che sulla Val di vara: sono caduti oltre 200 mm d’acqua ma non abbiamo danni rilevanti, segno che il lavoro fatto di mitigazione del rischio ha funzionato”. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante il punto sul maltempo che si è abbattuto sulla Liguria durante la notte e che ha esaurito il potenziale in mattinata “Resta uno strascico legato al vento” che girerà da Scirocco a Libeccio provocando un aumento delle onde: “il mare – ha detto Toti – sta aumentando e crescerà nelle prossime ore, ci attendiamo un picco di onda” nel tardo pomeriggio. Sono infatti attese in serata intense mareggiate.