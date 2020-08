Termina dopo quattro giorni il tradizionale appuntamento in vista delle presidenziali, dove Donald Trump - che ha ufficialmente accettato la nomination - ha ripetutamente creato "una realtà alternativa", ignorando pandemia e crisi economica. Non una parola sul caso Jacob Blake che infiamma gli Usa. Proteste fuori dalla Casa Bianca: "Trump ha fallito, oltre 180mila morti"

Fine dello show. Si è chiusa alla Casa Bianca la Convention repubblicana, dove il protagonista assoluto è stato Donald Trump. Quattro giorni fatti degli interventi di tutti i suoi figli – ad esclusione di Barron, l’unico avuto con Melania Trump – e di esponenti trumpiani del partito e non, che hanno esaltato la sua azione, attaccato il rivale Joe Biden e ignorato la pandemia che ha ucciso 180mila americani. Una convention dove il presidente ha costruito, come ha detto il candidato dem, una “realtà alternativa”, che ignora le enormi difficoltà – sociali ed economiche – che sta attraversando il Paese. Ma a ricordargliele sono state le proteste che fuori dalla Casa Bianca hanno guastato i fuochi d’artificio che hanno illuminato il Mall di Washington alla conclusione del suo discorso. “Trump ha fallito, oltre 180mila morti”, recitava la scritta in lettere luminose accese dai dimostranti in una strada della capitale sullo sfondo dei giochi pirotecnici, come mostrando video e foto pubblicate sui social media.

Anche nell’ultima serata il presidente ha attaccato il rivale dem, spiegando davanti a oltre un migliaio di persone riunite sul prato della Casa Bianca, senza rispetto del distanziamento sociale e senza mascherine, che la sua agenda “è ‘made in China’” mentre “la mia è ‘made in Usa’” e che “se Joe Biden sarà eletto sarà colui che distruggerà la grandezza dell’America“. Ha accettato ufficialmente la nomination repubblicana e parlato delle rivolte che da giorni infiammano gli Stati Uniti dopo il ferimento di Jacob Blake, afroamericano rimasto paralizzato dopo che un agente della polizia gli ha sparato sette colpi alla schiena. “Queste continue rivolte nelle città democratiche vi danno una buona idea del futuro sotto Biden“, ha avvertito riferendosi alle proteste, senza dire una parola – neanche questa volta – sulle violenze e gli abusi della polizia.

Introdotto dalla figlia Ivanka, che con il suo intervento di fatto si candida a succedere al padre, Trump promette dieci milioni di posti di lavoro in dieci mesi, il taglio delle tasse e il ripristino dell’ordine e della legalità nelle città travolte dalle proteste, oltre al vaccino anti-Covid entro la fine dell’anno. Ma il suo è un intervento prevalentemente mirato a colpire lo sfidante Biden, quasi in maniera ossessiva. “E’ il cavallo di Troia della sinistra estrema. Queste – ha spiegato – sono le elezioni più importanti nella storia del nostro Paese: ci sono due visioni, due filosofie, dovete decidere tra il sogno americano e l’agenda socialista“. “Il vostro voto – ha insistito il tycoon – deciderà se proteggiamo le leggi o se diamo carta bianca agli anarchici violenti, agli agitatori, ai criminali che minacciano i nostri cittadini”.

Fuori dalla Casa Bianca decine di persone si sono radunate per protestare contro il presidente, mentre dentro la folla di invitati applaude ad ogni passaggio del tycoon e gli regala diverse ovazioni. Ma la vera star della serata è Ivanka, sicura di sé, con un discorso teso a umanizzare l’immagine di un presidente ruvido e istintivo: “Mio padre si batte per le famiglie, non per le élite. È lui che ha cambiato Washington, non viceversa. Lui è il difensore del buon senso, è il paladino della gente comune“, assicura Ivanka, mentre gli invitati scandiscono il coro ‘four more years’. Anche quando tra gli eroi americani cita David Crockett e Buffalo Bill.

C’è spazio anche per l’intervento del controverso Rudi Giuliani, ex sindaco di New York ai tempi degli attentati dell’11 settembre 2001 e poi avvocato personale del tycoon coinvolto nelle oscure trame del Russiagate. “Non lasciate che l’America diventi come la New York di oggi, diventata illegale e violenta grazie ai democratici”. Alla fine lo show della convention trumpiana si chiude con degli spettacolari fuochi d’artificio che illuminano a giorno il National Mall di Washington.