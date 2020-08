Il focolaio scoperto nella Rsa Quarenghi, nella periferia Nord Ovest di Milano, che ospita 120 persone. Metà degli anziani contagiati sono stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto. Tre operatori contagiati anche in una Rsa di Montepulciano. Il direttore dell'Ats di Milano Demicheli: "Se è il virus arrivato alla Quarenghi, che noi consideravamo a basso rischio, entra ancora facilmente ovunque"

Ventuno ospiti e un operatore sanitario sono risultati positivi in una residenza per anziani. Il focolaio è stato scoperto nella rsa Quarenghi, nella periferia Nord Ovest di Milano, come riporta il quotidiano Il Giorno. A presentare sintomi è soltanto una delle persone risultate infette: sono stati proprio loro a indurre la struttura a sottoporre l’ospite al tampone, risultato positivo. A quel punto il test è stato eseguito su tutti gli utenti della residenza (oltre 120) e al personale ed è così che si è scoperto il focolaio. Dei 21 positivi la metà sono già stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto, mentre l’operatore è stato messo a riposo. “La situazione – assicurano da Coopselios, che gestisce la struttura – è gestita e monitorata quotidianamente dal personale sanitario e socio-assistenzale dell’ente gestore nel rispetto delle procedure e dei protocolli in essere”. La gestione delle residenze per anziani in Lombardia, che è sede del 60% delle strutture del Paese, è stata al centro delle polemiche sin dall’inizio della pandemia. Se la Regione ha sempre dichiarato che i pazienti Covid trasferiti nelle strutture sono stati “solo 147, in 15 strutture”, i documenti sequestrati dagli investigatori al Pio Albergo Trivulzio di Milano parlano di 7.500 pazienti, dei quali 4.700 Covid a bassa intensità e 2.800 negativi (anche se non tutti erano stati sottoposti al doppio tampone per escludere definitivamente la positività).

Ma nuovi casi di contagio sono stati riscontrati anche in Toscana: nella Rsa ‘Cocconi-Bernabei’ di Montepulciano (Siena) tre operatrici sanitarie sono risultate positive al Covid-19, come ha annunciato su Facebook il presidente della Misericordia di Montepulciano Adriano Giuliotti, spiegando che i 40 ospiti sono invece risultati negativi. Giuliotti assicura che nella casa di riposo “le precauzioni sono davvero molte” e che “unitamente al modo di lavorare scrupoloso con mascherine, tute e guanti, hanno finora funzionato bene. Ci tengo a rassicurare l’opinione pubblica che gli ospiti sono tutelati con cordoni sanitari importanti”. Una ventina, fra addetti della Rsa e dei servizi socio-sanitari che la Misericordia eroga, sono stati posti in isolamento. “Ci siamo subito attivati per sostituire il personale – informa Giuliotti – rimodulando i servizi e da oggi ci saranno già tre addetti grazie a un bando di Siena Soccorso che consente di reperirli in tempi rapidi”.

La rsa Quarenghi, che si trova in zona Bonola, è stata una delle poche strutture per anziani “risparmiata dalla prima ondata” di Covid-19, come spiega all’Adnkronos Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano che rivela una “spia d’allarme” nel focolaio emerso oggi, perché è il primo nella metropoli meneghina post emergenza: “Il virus circola e fa breccia“, spiega Demicheli, sottolineando che la Rsa Quarenghi “è una casa di riposto con buon curriculum: non è stata colpita dalla prima ondata e sono state già fatte le verifiche ispettive. Dal punto di vista procedurale e dei protocolli aveva passato tutti gli esami“, dice Demicheli. Il direttore sanitario dell’Ats di Milano quindi aggiunge: “Occhio che se è il virus arrivato alla Quarenghi, che noi consideravamo a basso rischio, entra ancora facilmente ovunque“.

Dall’altro lato Demicheli evidenzia anche “un’anomalia positiva“: nessuno degli anziani “è in condizioni severe, molti sono asintomatici e i casi sono stati scoperti con il tracciamento”. Colpiscono, conclude l’esperto, “tanti asintomatici, se si considera che siamo in una categoria – quella degli anziani ospiti di Rsa – fragile e in età molto avanzata“. Il ricordo dei momenti più drammatici dell’emergenza Covid-19 brucia ancora. E l’eccesso di mortalità rilevato è stato particolarmente alto proprio nella fascia d’età più avanzata. “Questa maledetta infezione non ci dà certezze. E non è che nelle case di riposo si può essere sicuri di tenere fuori il virus, anche se si fa tutto bene“.

Immagine d’archivio