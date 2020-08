I malati ricoverati in reparti Covid sono 1.131 (+76) e altri 67 si trovano in terapia intensiva (-2). La regione con l'incremento maggiore di positivi è la Lombardia (286), seguita da Emilia-Romagna (171) e Lazio (152). Anche il Veneto e la Campania fanno segnare più di cento nuovi infetti, rispettivamente con 132 e 130 contagi

Sono 1.411 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 94.024 tamponi effettuati. Altre 5 persone affette dal virus sono morte. I malati ricoverati in reparti Covid sono 1.131 e altri 67 si trovano in terapia intensiva. È questo il quadro dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia. La regione con l’incremento maggiore di positivi è la Lombardia (286), seguita da Emilia-Romagna (171) e Lazio (152). Anche il Veneto e la Campania fanno segnare più di cento nuovi infetti, rispettivamente con 132 e 130 contagi. La Toscana si ferma a 99. Nessuna regione ha zero casi.

Mercoledì i nuovi positivi erano stati 1.367 con 495 tamponi in meno rispetto a oggi. In aumento il numero di ricoverati (+76), anche in Lombardia (+15) che segnala però come non si tratti di “casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive” ma di “pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato ad ogni ricovero”.

In calo le terapie intensive (67, -2) ma bisogna tenere conto dei 5 decessi, con ogni probabilità – il dato non è diffuso dal ministero – persone che si trovavano nello stesso reparto. Dal report emerge che gli attualmente positivi sono 21.932 (+1.179 da ieri), di cui 20.734 si trovano in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati 225 i dimessi-guariti. Dall’inizio dell’epidemia i casi totali accertati ammontano a 263.949, le vittime complessive a 35.463. In 206.554 hanno sconfitto il virus.

Tra lunedì e giovedì sono stati 4.604 i contagi accertati, negli stessi quattro giorni della scorsa settimana erano stati 2.203, due settimane fa furono 1.669 e un mese fa superavano di poco i mille (1.040). Numeri che confermano quanto riportato nel report della fondazione di Gimbe che nella sua analisi, pur sottolineando come i dati non siano paragonabili ai mesi del lockdown, afferma che in una settimana i nuovi casi siano quasi raddoppiati e il trend di ricoveri sia in crescita.