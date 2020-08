Berlino vara misure stringenti per frenare i contagi dall'estero. In 24 ore individuati 1.628 nuovi casi. Tamponi anche per chi arriva da Alpi e Costa azzurra. Ieri in Francia riscontrati 1.955 nuovi infetti, a conferma della media di circa 2mila contagi al giorno raggiunta nelle scorse settimane

Dopo l’impennata dei contagi registrata in Francia nelle ultime settimane, era solo questione di tempo. E ora è arrivata l’ufficialità: con 1.628 casi registrati nelle ultime 24 ore, la Germania ha inserito le regioni francesi dell’Ile-de-France (dove si trova Parigi) e di Provenza-Alpi-Costa azzurra nella lista delle zone a rischio per il coronavirus. Chi quindi rientra da queste aree dovrà sottoporsi a un test e restare in quarantena fino al risultato. Una misura che restringe le possibilità di spostamento all’interno dell’Unione europea dopo il via libera di fine giugno e che si aggiunge alle norme già in vigore in diversi Paesi. Come in Italia, dove il 12 agosto il ministero della Salute ha imposto test obbligatori per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia. Ma la curva dei nuovi positivi non è migliore né in Francia, né in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha deciso di inviare duemila soldati ai governi regionali per il tracciamento dei contagi.

Francia e Germania – Solo ieri sono stati registrati 1.955 nuovi casi di coronavirus e 15 i morti in un solo giorno. La media ormai è di circa 2mila nuovi infetti al giorno, ma il presidente Emmanuel Macron ha chiuso all’ipotesi di nuovi lockdown. In Germania, invece, la situazione varia in maniera significativa fra i vari Lander. “I numeri in sé in Germania sono ancora gestibili, ma il problema è la dinamica”, ha dichiarato ieri il ministro della Salute, Jens Spahn, sottolineando il rischio dei contagi di rientro. “C’è un un momento in cui la situazione si ribalta. E dunque bisogna restare vigili”. Da fine luglio nel Paese guidato da Angela Merkel si registrano oltre mille nuovi casi al giorno. Nelle ultime 24 ore, rileva l’istituto Robert Koch, i nuovi infetti sono arrivati a quota 1.628 (un netto incremento rispetto ai 711 annunciati ieri). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Germania si contano complessivamente 236.122 contagi e 9.276 morti.

Spagna – Nel paese, alle prese con oltre 20mila contagi in 4 giorni, il premier Pedro Sanchez ha annunciato che contro la pandemia verrà impiegato l’esercito. In tutto sono duemila i soldati messi a disposizione dal governo alle regioni, che saranno impiegati nelle operazioni di tracciamento dei contagi: un’azione indispensabile che sul territorio non è stata svolta in maniera capillare per la mancanza di personale sanitario, come denunciato dalla Catalogna, la regione più colpita dalla pandemia. Sanchez ha avvertito che “l’evoluzione della curva è preoccupante”, ma ha inviato ad affrontarla senza “farsi paralizzare dalla paura”. Dopo aver evidenziato come il contagio si stia evolvendo in maniera differente nelle varie aree del paese, il premier ha ricordato alle regioni che possono richiedere la proclamazione dello stato d’allarme nel loro territorio.

Est Europa – Nella parte orientale del continente la situazione non è migliore. In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati individuati 1.658 nuovi casi di Covid-19 e 25 decessi: lo riferisce il ministro della Salute Maksim Stepanov, ripreso dal Kyiv Post. Il totale dei contagi sale così a 108.415, i morti sono ufficialmente 2.318. Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono quelle di Chernivtsi (204), Ivano-Frankivsk (179), Ternopil (158) e Leopoli (136). Solo a Kiev i nuovi infetti sono 130. In Bulgaria sono 99 i nuovi contagi su 3.588 test diagnostici effettuati. Il totale sale a 15.386. Da ieri sono stati segnalati diciotto decessi e il numero complessivo delle vittime cresce a 563. Negli ospedali sono ricoverati 714 pazienti, 65 dei quali in terapia intensiva.