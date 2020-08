È il giorno dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che deciderà il futuro prossimo dell’Inter. Erano attesi già in mattinata nella sede dell’Inter, dove sono arrivati sia l’amministratore delegato Beppe Marotta che il direttore sportivo Pietro Ausilio. Invece allenatore e presidente hanno deciso di vedersi nel pomeriggio, lontano da Milano, nel comune di Somma Lombardo (Varese): il faccia a faccia è cominciato poco dopo le ore 15. Il vertice, reso inevitabile dallo sfogo di Conte dopo il ko nella finale di Europa League, potrà portare alla rottura totale oppure a una mediazione e a un chiarimento.

15.45 – Perché a Somma Lombardo

La città in provincia di Varese non è nuova all’ad Beppe Marotta, che a Somma Lombardo ha chiuso alcuni dei più importanti colpi di mercato della sua carriera. Angelo Moratti, storico presidente della Grande Inter, nacque proprio a Somma Lombardo.

15.30 – Iniziato il faccia a faccia

L’incontro tra Conte e Zhang è cominciato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il faccia a faccia si tiene a Somma Lombardo, in provincia di Varese.

14.30 – L’incontro

Da più parti arriveranno conferme che il vertice ancora non c’è stato: si terrà nel primo pomeriggio, non nella sede ufficiale dell’Inter.

13.30 – Parla Moratti

L’unico indizio arriva dalle parole di Massimo Moratti: “Come finirà tra Conte e Zhang? Non saprei. Io credo che Zhang sia spinto a trattenerlo, anche le questioni economiche suggeriscono il buon senso”, ha detto l’ex presidente dell’Inter a Radio Punto Nuovo.

Le condizioni di Conte – Se le parole post-finale del tecnico sembravano fare da preludio all’imminente divorzio, a bocce ferme la sensazione è che una soluzione sia ancora possibile, se non probabile. Conte vuole precise garanzie: ovviamente sul mercato, con investimenti condivisi che consentano alla squadra di salire ulteriormente di livello e poter competere per lo scudetto e in Europa. Ma anche legate alla gestione dell’ambiente. Il tecnico vuole maggior protezione mediatica da parte della società. Dall’altra parte, invece, c’è il club che non intende tollerare più dal tecnico sfoghi e polemiche a favore di telecamera. Inoltre, i vertici nerazzurri difendono gli ingenti investimenti fatti già in questa stagione. Di mezzo c’è un ingaggio che si aggira tra gli 11 e i 12 milioni di euro, netti, a stagione. Ecco perché, se divorzio sarà, l’Inter non intende procedere all’esonero: l’obiettivo è quello di arrivare a una risoluzione con buonuscita. Ecco perché, se le richieste di Conte non saranno eccessive, la società potrebbe decidere di accontentarlo: sul mercato la volontà è quella di investire ancora, mentre Tuttosport scrive che il ds Ausilio non sarebbe più intoccabile. Non è un mistero la volontà del tecnico di avere un altro leccese, Gianluca Petrachi, come nuovo direttore sportivo. Questa mossa sarebbe sicuramente il preludio al compromesso.

Un accordo però deve essere trovato subito: manca poco meno di un mese all’inizio del campionato e iniziare la preparazione senza la casella del tecnico scoperta non è la cosa più indicata. In pole per la panchina resta Massimiliano Allegri. Il toscano, già contattato da Marotta nelle scorse settimane, è anche tentato dal Psg, ma al momento preferirebbe restare in Italia.