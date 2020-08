Venerdì il presidente della Campania si era detto pronto a richiudere ripristinando "la limitazione della mobilità interregionale". Secondo gli altri governatori, riuniti a Rimini per il Meeting di CL, è una fuga in avanti: "Non c'è una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure"

Il coronavirus non rallenta e anzi si viaggia verso i mille contagi al giorno. Per ora però “non ci sono le condizioni” per reintrodurre il blocco degli spostamenti tra le regioni: la proposta avanzata venerdì dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non trova l’appoggio degli altri governatori, riuniti a Rimini per il Meeting di CL. “Non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure”, risponde chiaramente il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Dello stesso avviso anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “In questo momento mi pare di no”, ha risposto a chi gli chiedeva se esiste un rischio blocco.

De Luca ha fissato come data “fine agosto”: in quei giorni valuterà, ha spiegato venerdì in un video, se tornare a chiudere la Campania, ripristinando “la limitazione della mobilità interregionale“. Una fuga in avanti secondo gli altri governatori che gli rispondono da Rimini, dove oltre a Bonaccini e Toti sono presenti anche Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Maurizio Fugatti (Trentino), Jole Santelli (Calabria) e Luca Zaia (Veneto), tutti riuniti per discutere delle Regioni in occasione dei 50 anni dalla loro attivazione. Negli interventi a margine tiene banco però il tema lanciato da De Luca, che si è detto pronto a chiudere guardando i dati: “Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”, ha spiegato. Venerdì i nuovi casi giornalieri hanno toccato quota 947, una cifra che non si vedeva dallo scorso 14 maggio, nonostante il numero dei tamponi sia calato rispetto a giovedì.

Però secondo Bonaccini “in questo momento” il rischio non c’è: “Dopodiché si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra Regioni e Governo. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena“, ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna. Sulla stessa linea anche il collega Toti: “Non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure. Stiamo attenti, teniamo la mascherina, facciamo tutto quello che dobbiamo fare ma evitiamo di tornare a terrorizzare questo Paese che non ne ha bisogno”. Il governatore ligure ha poi aggiunto: “I contagiati aumentano ma gli ospedalizzati nella mia regione scendono, siamo sotto i 20 ospedalizzati, una sola terapia intensiva”.

Intanto è scoppiato un altro caso che ha riguardato gli spostamenti interni dei turisti. A Civitavecchia per il ritorno dei vacanzieri dalla Sardegna, il sindaco ha chiesto l’intervento dei ministri dei Trasporti e della Salute per scongiurare il rischio che il virus possa diffondersi anche in città: la richiesta è di far eseguire i test ai passeggeri dei traghetti diretti al porto all’imbarco dall’isola. La stessa ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi anche dalla Regione Lazio. Ma il governatore sardo Christian Solinas – alle prese con i casi di contagio a Porto Rotondo e Santo Stefano – chiarisce: “Per noi non è necessario, non esiste nessun ‘caso’ Sardegna”.