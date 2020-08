I giovani, presenti alla festa, sono stati rintracciati grazie alla collaborazione dei genitori del ragazzo. Ora tutti sono in isolamento in attesa dei risultati. In giornata il bollettino sul giovane paziente

Si saprà oggi se il 17enne, originario di Albano San’Alessandro (Bergamo), è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano a causa del coronavirus oppure per un’altra patologia. Il ragazzo, risultato comunque positivo al test per Sars Cov 2, aveva febbre e problemi intestinali lunedì. Le sue condizioni hanno preoccupato i genitori che lo hanno portato in ospedale a Seriate dove le sue condizioni sono precipitate. Per questo è stato deciso il trasferimento al Policlinico. Il giovane, senza apparenti patologie pregresse, aveva partecipato a una festa in piscina a Ferragosto con altri 20 ragazzi.

Tutti quanti sono stati rintracciati, grazie alla collaborazione dei genitori del ragazzo, e proprio i familiari del paziente sono andati all’ambulatorio di dell’Ats di Bergamo per sottoporsi al tampone. Erano già tutti sono in isolamento volontario. Oggi pomeriggio se ne conoscerà l’esito e chi è positivo dovrà mettersi in quarantena per due settimane. Da febbraio le persone ufficialmente contagiate in provincia di Bergamo sono state 15.204, i nuovi casi di ieri sono 27. C’è attesa anche del bollettino medico per il 17enne: “Il paziente è sotto stretto monitoraggio” si sono limitati a dire dall’ospedale.