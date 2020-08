Non sarà trasferito in Germania, come annunciato ieri, l’oppositore russo Alexei Navalny, ricoverato in terapia intensiva per sospetto avvelenamento, non verrà più trasferito all’estero a causa del suo stato di salute “instabile”. La sua portavoce, denunciando una decisione che “minaccia la sua vita”, ha spiegato che l’ospedale non concede l’autorizzazione. “Il medico capo ha annunciato che Navalny non è trasportabile. Le sue condizioni sono instabili”, ha scritto detto Kira Iarmych su Twitter, stimando che sarebbe “fatalmente pericoloso lasciarlo nell’ospedale non attrezzato di Omsk” in Siberia. La portavoce sostiene che è il governo di Mosca ad aver fatto pressione dopo che “i medici avevano detto che erano pronti a dare l’autorizzazione. Il divieto di trasferimento è un attentato contro la sua vita”.

Secondo quanto scrive Yarmysh su Twitter è “il capo della terapia intensiva” dell’ospedale dove da ieri Navlany è ricoverato “che non vuole prendersi la responsabilità” di autorizzare il trasferimento. È stata un ong tedesca ad offrire l’invio di un aereo specializzato in trasporto medico, con un team di medici a bordo, per poter trasferire a Berlino l’oppositore russo insieme alla moglie. Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, aveva assicurato che il ministero della Sanità russo era disposto ad autorizzare il trasferimento se fosse stata presentata una richiesta in questo senso. Ma ora, denuncia Yarmysh, è “lo staff medico a rifiutarsi di approvarlo”. Intanto Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell’ospedale, citato dai media internazionali, ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo su Navalny, ma che non possono ancora divulgarlo ma che “nessun veleno” è stato rilevato nel sangue di Navalny. “Stiamo valutando varie possibilità di avvelenamento. Al momento le analisi che abbiamo effettuato non hanno riscontrato nessuna presenza o traccia di veleni nel sangue o nelle urine”.

Il velivolo pronto a trasportare l’uomo in Germania è atterrato a Omsk come riferisce su Twitter un collaboratore dell’oppositore, Leonid Volkov, aggiungendo che è necessario chiedere che Navalny venga autorizzato al trasferimento, sia sui social network che nelle strade. Ieri la Germania si era offerta di curare Navalny e la ong tedesca Cinema For Peace aveva annunciato che a mezzanotte avrebbe inviato un’aeroambulanza con attrezzature mediche e specialisti per trasferire l’oppositore in un noto ospedale di Berlino. Anche dalla Francia, attraverso il presidente Macron, era arrivata la disponibilità per accoglierlo e curarlo.

Navalny, principale oppositore di Putin in Russia, già vittima di aggressioni, incarcerazioni e avvelenamenti in prigione negli anni scorsi, pochi minuti dopo il decollo del volo che da Tomsk, città della Siberia, doveva portarlo a Mosca, ha avuto un malore. Il pilota è costretto a compiere un atterraggio di emergenza per permettere l’intervento dei sanitari che lo hanno ricoverato nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell’ospedale di emergenza n.1 di Tomsk. L’ipotesi è quella dell’avvelenamento con i medici stanno adesso “lottando per salvargli la vita”, come ha precisato il vicedirettore dell’ospedale Anatoly Kalinichenko, con il ministero della Salute che ha confermato le condizioni dell’oppositore: “È in coma, in condizioni gravi ma stabili”. La sua portavoce, Kira Yarmysh, dice che “Alexei è stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina”, ha aggiunto. Inoltre, aggiunge, “i medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo“, anche se la conferma arriverà solo dopo i risultati delle analisi.

Un portavoce di S7 Airlines, la compagnia proprietaria dell’aereo su cui viaggiava Navalny, ha dichiarato alla Tass che l’uomo “non ha mangiato o bevuto nulla durante il volo da Tomsk a Mosca“. Ma “le condizioni di salute di Navalny sono peggiorate drasticamente subito dopo il decollo. Alexei non ha mangiato né bevuto a bordo dell’aereo”, ha assicurato il portavoce. La risposta al mistero potrebbe venire dal profilo instagram del dj di Tomsk Pavel Lebedev: l’uomo, mentre era in attesa di salire sullo stesso volo dell’oppositore, ha scattato una foto di Navalny al caffè Vienna dell’aeroporto con in mano una tazza rossa con la scritta “Buongiorno Aleksei”. Una volta imbarcato sullo stesso aereo, Lebedev ha poi pubblicato un’altra storia Instagram in cui si mostra il momento in cui Navalny viene soccorso.