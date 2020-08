Mentre nel mondo i casi hanno superato i 22 milioni e le vittime le 780mila, torna così l'allarme in Europa. In Romaniaancora 1.409 nuovi malati e 32 decessi. Tolosa diventa la prima grande città francese dove indossare la mascherina all’aperto sarà obbligatorio in tutto il territorio comunale

La Germania ha fatto registrare un altro primato negativo, mentre si trova nel bel mezzo della seconda ondata di coronavirus. Il numero dei contagi continua a crescere e nelle ultime 24 ore, secondo l’Istituto Robert Koch, ne sono stati registrati 1.510: un dato mai così alto da più di tre mesi e che porta il totale dall’inizio della pandemia a 226.914. Per trovare un bollettino peggiore si deve tornare indietro al 1 maggio, quando le infezioni accertate erano state 1.639. Grave anche la situazione in Spagna, dove i contagi giornalieri sono addirittura 3.715, con 127 nuove vittime. Madrid è la comunità autonoma più colpita con 1.535 nuovi infetti, seguita da Paesi Baschi (+472), e Aragona (+466).

Mentre nel mondo i casi hanno superato i 22 milioni e le vittime le 780mila, torna così l’allarme in Europa. Il Paese più colpito dei Balcani, la Romania, ha fatto di nuovo registrare un numero di contagi alto, con 1.409 nuovi malati e 32 decessi. Record di infezioni anche in Croazia, uno dei Paesi che più preoccupa gli altri Stati Ue perché meta turistica di molti cittadini del Vecchio Continente: con 219 casi su 1.653 test effettuati nelle ultime 24 ore si è registrato il nuovo record giornaliero dall’inizio dell’epidemia.

In Francia, anch’essa in piena seconda ondata, Tolosa diventa la prima grande città del Paese dove indossare la mascherina all’aperto sarà obbligatorio in tutto il territorio comunale da venerdì. Lo ha annunciato su Twitter la prefettura dell’Alta Garonna.

Con la situazione in costante peggioramento, la Finlandia è corsa ai ripari rimuovendo dalla lista verde la maggior parte dei viaggiatori provenienti dai Paesi Ue che ora dovranno osservare una quarantena obbligatoria al loro arrivo: “È la politica più severa dell’Ue per i controlli ai confini”, spiegano, ed è stata imposta per “preservare la situazione relativamente buona” nel Paese. Il provvedimento, in vigore dal 24 agosto, non interessa le persone provenienti da Italia, Ungheria, Slovacchia, Estonia e Lituania, dove il tasso di contagio negli ultimi 14 giorni è stato basso. Escono dalla lista, invece, paesi come Belgio e Francia.

Uscendo dall’Europa, in Corea del Sud si registra un nuovo record dall’8 marzo scorso, con 297 nuovi casi di coronavirus individuati. È da una settimana che le infezioni fanno registrare numeri a tre cifre a causa del focolaio delle chiese di Seul, da oggi ufficialmente in lockdown.

E anche in Iran il numero dei contagi non accenna a diminuire. Sono 2.444 i nuovi casi, portando il totale a 350.279. Le nuove vittime, invece, sono 153, 20.125 nel complesso. Con l’approssimarsi delle cerimonie per l’anniversario del martirio del terzo imam sciita, Hussein, il procuratore dello stato Mohammad Jafar Montazeri ha avvertito la popolazione che se non osserveranno i protocolli sanitari fissati per le cerimonie saranno duramente perseguiti e i luoghi di incontro saranno chiusi.