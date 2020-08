All'incontro, fissato per le 16 e convocato dal ministro Boccia, parteciperanno anche i ministri Speranza e Patuanelli: l'esecutivo intenzionato a presentare un provvedimento che vieti alle Regioni di poter derogare alla "sospensione" già stabilita dal Dpcm del 7 agosto. Due cluster in una Rsa del Ragusano e in una casa di cura nel Lazio. Corsa ai test negli ospedali liguri

L’apertura di discoteche e locali notturni, passato il week end di Ferragosto, è a forte rischio: l’esecutivo, visti i dati del contagio e le immagini arrivate dalle sale da ballo dalla Riviera Romagnola alla Puglia, va verso la stesura di un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare alla sospensione già prevista nel Dpcm del 7 agosto. Ministri e governatori si siederanno di nuovo a un tavolo per discutere sui provvedimenti da prendere alle 16 in un incontro, fissato dal ministro Francesco Boccia, al quale parteciperanno anche i ministri Roberto Speranza e Stefano Patuanelli, nel tentativo di arrivare a un accordo dopo il nulla di fatto di tre giorni fa.

Verso la chiusura totale in tutto il Paese

La strada sarebbe quella della chiusura in tutta Italia dopo che le Regioni hanno stabilito regole diverse – e più o meno restrittive – nelle scorse settimane. La posizione che sarà sostenuta dagli esponenti dell’esecutivo sarà intransigente: le Regioni dovranno adeguarsi al Dpcm del 7 agosto scorso nella parte in cui prescrive che restino “sospese le attività” che “abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. In particolare, il ministro della Salute – che già sabato aveva lanciato un appello ai giovani affinché rispettino le regole – potrebbe presentare un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al Dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali Boccia, nei giorni scorsi, aveva ipotizzato la “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei contagi – nonché l’impossibilità di fatto di rispettare le regole restrittive nelle discoteche aperte – spingono verso lo stop al ballo.

I nuovi cluster in Sicilia e Lazio

Intanto, è stato scoperto un nuovo focolaio in una casa di riposo a Modica, in provincia di Ragusa. Mentre in Liguria, nel giorno di Ferragosto, sono arrivate al sistema sanitario regionale circa mille segnalazioni di persone rientrate da viaggi in Paesi a rischio che hanno richiesto i tamponi obbligatori. Nei giorni scorsi si era registrato il caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell’ospedale San Marco, mentre nella notte il numero è salito facendo scattare l’emergenza, con nove accessi nel pre-triage dell’ospedale Maggiore. Sottoposti al tampone, sono risultati tutti positivi. Tra questi ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell’ospedale Paternò Arezzo di Ragusa e due nell’ospedale Maggiore, di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie. Un altro cluster è stato individuato dalla Regione Lazio in una casa di cura nella Asl Roma 1, le Ancelle Francescane del Buon Pastore in via di Vallelunga: sono 24 i pazienti positivi tutti nella struttura di lungo degenza. “Il caso indice – spiega la Regione – con molta probabilità è un operatore sanitario”. Verifiche sono in corso e nel frattempo la struttura che è stata posta in isolamento.

Liguria, in mille per il tampone dopo le vacanze all’estero

Come già successo negli ultimi giorni negli ospedali della Bergamasca, anche gli ospedali liguri sono stati presi d’assalto da coloro che sono tornati dalle vacanze in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e devono quindi sottoporsi al tampone obbligatorio. Mille le richieste arrivate nel solo giorno di Ferragosto, come fanno sapere dall’agenzia regionale Alisa, spiegando che tutte sono “state prese in carico”. Una comunicazione che risponde alle segnalazioni di utenti che hanno invece dichiarato di avere contattato le Asl della Liguria senza avere risposte. Alisa ha spiegato in una nota che l’interessato “che sceglie il canale di posta elettronica sarà contattato per effettuare, entro 48 ore dalla segnalazione, il tampone (a domicilio o attraverso il servizio drive-through). Chi decide invece di contattare l’utenza dedicata, verrà messo in contatto con il primo operatore disponibile”. Ricorda poi che, nell’attesa dell’esecuzione del test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. “Il Sistema sanitario regionale, in un momento di grande impegno e pressione per il tracciamento dei casi, le analisi epidemiologiche, la preparazione all’apertura scolastica e la campagna vaccinale, sta comunque garantendo le risposte dovute”, si specifica in una nota della agenzia regionale ligure.