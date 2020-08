Mentre 30mila britannici sono letteralmente fuggiti dal Paese per paura di essere sottoposti alla quarantena obbligatoria imposta dal governo del Regno per chi torna dall'estero, rimane l'indicazione della Commissione europea che il 7 agosto scorso aveva chiesto agli Stati membri di non prendere nuove decisioni unilaterali sulla chiusura dei confini in caso di seconda ondata

Boom di nuovi casi di coronavirus in Francia. Il Paese ha fatto registrare un nuovo record dalla fine del lockdown, a maggio, con 3.310 contagi giornalieri spinti anche da 17 nuovi focolai individuati in tutto il Paese. Il tasso di positività è salito al 2,6%, confermando le previsioni nefaste del governo che, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere che il Paese stava andando “nella direzione sbagliata”. E mentre 30mila britannici sono letteralmente fuggiti dal Paese per paura di essere sottoposti alla quarantena obbligatoria imposta dal governo del Regno per chi torna dall’estero, rimane l’indicazione della Commissione europea che il 7 agosto scorso aveva chiesto agli Stati membri di non prendere nuove decisioni unilaterali sulla chiusura dei confini in caso di seconda ondata.

Questo nonostante i dati delle ultime 24 ore fanno segnare un nuovo record all’Organizzazione mondiale della sanità: sono infatti 294.000 i nuovi casi di coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia, secondo l’Oms citata dalla Bbc. Oltre 21 milioni di persone sono state contagiate dal Covid-19 e oltre 771.000 hanno perso la vita, stando ai dati della Johns Hopkins University.

Il Paese con più vittime di coronavirus sono gli Stati Uniti dove sono morte 170.000 persone. Negli Usa, seppur in calo rispetto a ieri, i numeri rimangono tra i più alti al mondo: 47.913 nuovi casi di Covid-19 e 1.029 nuovi morti, secondo i dati della Johns Hopkins University, con il totale nazionale che sale a 5.361.165 casi e 169.481 decessi. Robert Redfield, Direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, ha avvertito questa settimana che se gli americani non rispetteranno le misure per la prevenzione del coronavirus, come indossare mascherine ed evitare assembramenti, c’è il rischio del “peggior fallimento sanitario mai avvenuto”.

Continua a peggiorare anche la situazione in Corea del Sud, dove per il secondo giorno consecutivo si registra un record di casi dallo scorso maggio, con la capitale che rimane l’area più colpita. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Seul, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 279 nuovi casi.

Terzo giorno consecutivo oltre i mille casi in Giappone, dove cresce l’allerta per una seconda ondata. Quasi 400 dei nuovi contagi sono stati registrati a Tokyo. Mentre lo Stato australiano di Victoria ha deciso di prolungare di un mese, fino al 13 settembre, lo stato d’emergenza dovuto al coronavirus dopo aver registrato altri 16 morti e 279 casi. Il ministro australiano della Salute, Greg Hunt, si è detto cautamente ottimista che il prossimo anno sarà disponibile un vaccino contro il Covid-19 annunciando la conclusione di un accordo che ne consentirà la produzione in Australia.

Russia – Continuano a salire i casi di coronavirus in Russia che nelle ultime 24 ore ha registrato 4.969 nuovi contagi, per un totale 922.853, il quarto Paese al mondo. Secondo il Centro russo di risposta alla crisi Covid-19 sono 87 le persone morte per un totale di 15.685. Il numero dei guariti è 732.968.