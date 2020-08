A cinque giorni dalle elezioni che hanno fatto infuriare il popolo come non mai, si continua a protestare e la sensazione è che il regime davvero inizi a scricchiolare. Si attendono le decisioni che verranno prese durante il vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue: sarà esaminata anche la possibilità di imporre sanzioni

Il governo della Bielorussia ha annunciato di aver rilasciato oltre mille manifestanti arrestati durante le manifestazioni seguite alla controversa rielezione di Alexander Lukashenko. La conferma arriva dalla presidente del Senato Natalya Kochanova: ha comunicato anche che il presidente ha chiesto di aprire un’indagine “su tutti gli arresti”. A cinque giorni dalle elezioni che hanno fatto infuriare il popolo come non mai, si continua a protestare e la sensazione è che il regime davvero inizi a scricchiolare. A Minsk con le ‘catene della solidarietà‘ hanno marciato per le strade migliaia di donne, vestite di bianco, coi fiori in mano. Inoltre a protestare hanno iniziato pure i militari: in alcuni video postati sui social si sono ripresi mentre buttavano nell’immondizia le divise. E alla rivolta si è aggiunta pure la classe operaia: i lavoratori della BelAZ di Zhodino, potente società specializzata nella produzione di mezzi pesanti utilizzati nel settore edile, hanno marciato in segno di protesta.

Altre proteste (o scioperi) secondo le testate locali si registrano comunque in diverse fabbriche del Paese, come quelle di Keramin, Terrazit e Belmedpreparati. In serata è poi arrivata la notizia della prima defezione di un alto funzionario dell’amministrazione presidenziale, Artiom Proskalovich, che su Instagram ha pubblicato la sua lettera di dimissioni. Mosca, intanto, dopo giorni di silenzio ha espresso la speranza – attraverso la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova – che la situazione “torni presto alla normalità” e ha esortato tutti a mostrare “moderazione e prudenza”. Mentre la Germania, presidente di turno dell’Unione europea, ha convocato d’urgenza l’ambasciatore bielorusso per esprimere disapprovazione. Si attendono le decisioni che verranno prese durante il vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue: sarà esaminata anche la possibilità di imporre sanzioni.