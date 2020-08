Ancora non si conoscono le cause dell'incidente: sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con i carabinieri, il 118 e gli uomini del soccorso alpino. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo e si trovavano in vacanza con le famiglie

Avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana, ai piedi dei monti Crosetta e Tibert, a Castelmagno, a 1500 metri d’altitudine in provincia di Cuneo. Erano in 9 a bordo di un fuoristrada, un Land Rover Defender 130, quando – poco dopo la mezzanotte – all’improvviso il 24enne che era alla guida ha perso il controllo del mezzo in discesa, è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, con un volo di 200 metri. L’auto si è ribaltata diverse volte e gli occupanti sono stati tutti sbalzati fuori dall’abitacolo: per il conducente e altri quattro ragazzi di 17, 16, 14 e 11 anni non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Altri quattro giovani invece sono rimasti feriti, due in gravi condizioni.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente: sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con i carabinieri, il 118 e gli uomini del soccorso alpino. Le giovani vittime sono tutte della provincia di Cuneo e si trovavano in vacanza con le famiglie in borgata Chiotti. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi si erano trovati in piazza e avevano deciso di trascorrere la serata insieme ad ammirare lo spettacolo del cielo stellato. Così sono saliti in 9 a bordo di un fuoristrada omologato per sei persone.

Al ritorno, lungo la strada sterrata del rifugio Maraman, il conducente del Defender, forse per una manovra sbagliata o per una distrazione, è uscito di strada finendo nel precipizio. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà necessario attendere però la testimonianza dei superstiti, due dei quali sono stati trasportati con l’elicottero al Cto di Torino e all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Alcuni famigliari, sempre secondo quanto si apprende, sono arrivati sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti.