Le voci sulla vicina “pensione” di The Queen si rincorrono da mesi e ora i biografi reali rilanciano l'ipotesi di un passo indietro della Sovrana in un nuovo documentario di Channel 5, The Queen and Charles – Mother and Son

La regina Elisabetta pronta a lasciare il trono? Ne è convinta la biografa reale Angela Levin che, nel nuovo documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son, spiega come a suo dire la Sovrana sia pronta a fare un passo indietro nel 2021, alla soglia dei 95 anni. Ma non abdicherà in favore del figlio Carlo: Elisabetta II non sceglierà infatti mai la via dell’abdicazione, che giudica un tradimento nei confronti dei sudditi. L’ipotesi più probabile è che invochi una legge del 1728 con cui il primogenito, Carlo appunto, diventerebbe reggente ma non re. “Il principe Carlo sarebbe un sovrano in tutto e per tutto, titolo escluso“, ha spiegato Angela Levin.

Le voci sulla vicina “pensione” di The Queen si rincorrono da mesi. Ad alimentare i rumors sono molti esperti di faccende reali, come il biografo Andrew Morton, secondo il quale “il regno di Elisabetta II è finito” a causa coronavirus: riprendere il lavoro sarebbe semplicemente troppo rischioso per la sovrana. In ogni caso non sarebbe un vero passo indietro quello di Sua Maestà dal momento che la parola “abdicazione” è stata bandita da Buckingham Palace nel 1936, anno in cui suo zio Edoardo VII lasciò il trono a suo padre per poter sposare l’avventuriera americana Wallis Simpson. “Tutta la mia vita, breve o lunga che sia, sarà al servizio vostro e del nostro Paese”, aveva assicurato infatti Elisabetta in uno dei suoi primi discorsi ufficiali quando aveva solo ventun’anni.

La Sovrana potrebbe quindi invocare il Regency Act, una legge del 1728 aggiornata l’ultima volta nel 1953, con la quale si prevede che in caso di malattia o impedimento del sovrano venga nominato un reggente che assume tutte le incombenze, ma senza ricevere insieme a quelle anche il titolo di re. In questo caso, ancora una volta come in tutta la sua vita, Carlo rimarrebbe nell’ombra della madre.