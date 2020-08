Il tycoon, che ha dovuto interrompere la conferenza stampa a causa di una sparatoria nelle vicinanze della Casa Bianca, ha anche fatto sapere di lavorare con l'Europa per la "rimozione delle restrizioni sui viaggi". In Australia, il Territorio del Nord ha annunciato la chiusura dei confini con gli Stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud per almeno altri 18 mesi

Il numero di contagi da coronavirus nel mondo ha superato i 20 milioni, con un quarto del totale che è concentrato nei soli Stati Uniti che negli ultimi giorni hanno sfondato la quota dei 5 milioni, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Dopo gli States, i Paesi più colpiti sono il Brasile, con 3.057.470 casi, e l’India, con 3.057.470.

Nonostante ciò, durante l’ultima conferenza stampa alla Casa Bianca, interrotta dopo poco a causa di una sparatoria nelle vicinanze della residenza presidenziale, Donald Trump ha continuato a tenere un atteggiamento positivo e improntato alla ripartenza. “Non c’è alcun motivo per cui l’economia non possa crescere del 20% nel terzo trimestre”, ha dichiarato dicendosi sicuro che il vaccino per la popolazione americana sarà disponibile entro fine anno. Le scuole “devono aprire. I bambini non vengono contagiati facilmente dal coronavirus”, ha inoltre aggiunto andando contro alle dichiarazioni di alcuni esperti americani che si sono espressi proprio sulla trasmissibilità da parte dei bambini.

Allo stesso tempo, però, il New York Times, che cita fonti dell’amministrazione, rivela che il tycoon sta valutando la possibilità di consentire il blocco temporaneo dei cittadini americani e dei residenti permanenti che vogliono rientrare negli Stati Uniti da fuori se le autorità al confine ritengono che possano essere contagiati. Versione in contrasto con le parole del presidente che, invece, ha dichiarato di lavorare “con l’Europa sulla tempistica della rimozione delle restrizioni sui viaggi“.

Intanto, in Ue, continuano a salire i casi in Germania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 966 nuovi contagi, a fronte dei 436 di ieri e dopo giorni di allarmanti bollettini con oltre mille casi. Il totale dei contagi è ormai arrivato a 217.293, mentre sono 9.201 i decessi confermati.

Numeri sempre altissimi anche in Brasile, il secondo Paese più colpito dalla pandemia, che nell’ultima giornata ha fatto registrare oltre 22mila casi, con 703 decessi. Numeri impressionanti, se si tiene conto del rapporto tra popolazione e malati, anche in Israele che, con quasi 9 milioni di abitanti, ha superato il numero di contagi della Cina toccando quota 85.354, dopo gli ultimi 1.641 casi.

Rimane spaccata in due l’Australia che, dopo il picco di casi registrati in alcuni Stati come in quello di Victoria e Nuovo Galles del Sud, ha deciso di mantenere chiusi i confini tra il Territorio del Nord e le aree più colpite del Paese per almeno altri 18 mesi. Nel dare l’annuncio, i funzionari del Territorio del Nord, che non registra alcun contagio dal maggio scorso, hanno sottolineato che il periodo di 18 mesi rappresenta una previsione “prudente”. Tutte le persone che arrivano dagli Stati a rischio, hanno spiegato, dovranno sottoporsi a una quarantena di 14 giorni in hotel a loro spese.

In Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern ha deciso di imporre il lockdown nella città di Auckland, nel nord del Paese, dopo che i cittadini hanno mostrato problemi respiratori dovuti al coronavirus. Il Paese non registrava casi da 102 giorni. Il premier ha spiegato di avere preso la decisione dopo che sono stati rilevati in una singola famiglia ad Auckland quattro casi “di origine sconosciuta”. “Dopo 102 giorni abbiamo i primi casi di Covid-19 al di fuori delle strutture di isolamento o di quarantena – ha dichiarato – Anche se ci siamo molto impegnati per evitare una ricaduta, eravamo comunque pronti”.