Prima defezione nell'esecutivo all'indomani della protesta di piazza nella capitale, dove in migliaia hanno marciato contro i politici dopo l'esplosione del 4 agosto, che ha lasciato un cratere profondo 43 metri. Il presidente francese alla videoconferenza per la raccolta fondi: "I politici ascoltino il popolo"

“Vista la dimensione della catastrofe, causata dal terremoto che a Beirut ha scosso la nostra nazione e ferito i nostri cuori e le nostre menti, e nel rispetto dei martiri e del dolore dei feriti, dei dispersi e degli sfollati in risposta alla volontà pubblica di cambiamento, rassegno le dimissioni dal governo”. Dopo l’esplosione al porto, il primo passo indietro tra le file del governo arriva dalla ministra dell’Informazione libanese, Manal Abdel-Samad, all’indomani del sabato della collera dove migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la classe politica che ha portato il paese al collasso e la devastazione del 4 agosto, che ha distrutto Beirut e ucciso 158 persone. Sono almeno 728 i feriti negli scontri di ieri – tra cui 70 agenti – e 20 le persone arrestate, mentre dell’esplosione al porto è rimasto un cratere di 43 metri di profondità. E secondo l’Onu al Libano serviranno 117 milioni di dollari nei prossimi tre mesi per ricostruire infrastrutture pubbliche e case e prevenire la diffusione di malattie.

Il caos politico – Abdel-Samad lascia dispiaciuta, ha scritto nella lettera di dimissioni, per non essere stata all’altezza delle aspettative del popolo, che ieri ha tentato di assaltare il Parlamento e in piazza dei Martiri ha allestito dei finti patiboli, appendendo le sagome di alti funzionari. Cinque dei 128 deputati del Parlamento hanno annunciato le proprie dimissioni venerdì, tra cui tre del partito cristiano Kataeb, uno del Partito socialista progressista e un indipendente. Secondo varie fonti, anche il ministro dell’Ambiente sarebbe prossimo a dimettersi. Prima del 4 agosto, aveva lasciato in polemica col premier il ministro degli esteri Nassif Hitti, subito rimpiazzato con un ministro vicino al contestatissimo presidente della Repubblica Michel Aoun. Domattina è prevista una seduta straordinaria del consiglio dei ministri e non è escluso che il premier Diab annunci lui stesso le dimissioni, affermano le fonti citate dai media.

Macron: “Il mondo agisca in fretta” – I fatti avvenuti al porto di Beirut hanno portato alla ribalta internazionale la profonda crisi che il Paese vive da mesi, dove corruzione e classe dirigente sono diventati sinonimi per l’opinione pubblica e l’inflazione è deflagrata. In migliaia sono scesi per le strade infuriati con le istituzioni, e ieri più che mai dopo il disastro del 4 agosto. Il primo leader straniero a raggiungere la capitale devastata è stato il presidente francese Emmanuel Macron che, aprendo la videoconferenza dei donatori per raccogliere fondi in favore del Libano, sostenuta anche dall’Onu, ha rivolto un appello alle autorità a fare in modo che il Paese “non sprofondi” e a “rispondere alle richieste della popolazione che manifesta pacificamente nelle strade di Beirut“. Macron ha invitato tutti a evitare che “la violenza e il caos prevalgano”. “Il mondo deve agire in fretta e con efficacia”, ha detto, aggiungendo che “è arrivato il momento del risveglio e dell’azione”. Beirut è stata anche al centro dell’Angelus di oggi di Papa Francesco, che si è appellato “ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano”, chiedendo loro di essere “vicini al popolo e che vivano con una stile di vita improntato alla povertà evangelica senza lusso perché il vostro popolo soffre, e soffre tanto”.

Le stime dell’Onu – In una bozza dell’Emergency response framework (Efr) le Nazioni Unite hanno stimato che al Paese serviranno subito 66,3 milioni di dollari da elargire alle strutture sanitarie che hanno accolto i feriti, ai rifugi di emergenza per chi è rimasto senza casa, alle organizzazioni che si occupano di distribuire il cibo e a quelle che gestiscono la prevenzione e l’ulteriore diffusione del Covid-19. Nella fase 2, spiega il documento dell’Onu dovranno essere stanziati 50,6 milioni di dollari per ricostruire infrastrutture pubbliche ma anche case e per prevenire la diffusione di malattie. Almeno 15 strutture sanitarie, inclusi tre grandi ospedali, sono stati gravemente danneggiati nell’esplosione e oltre 120 scuole potrebbero chiudere privando delle lezioni circa 55mila bambini.