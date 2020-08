I numeri danno la proporzione di una pandemia globalizzata, che finora ha provocato nel mondo la morte di oltre 700mila persone e ne ha contagiate quasi 18,5 milioni. E mentre Donald Trump continua a difendere la gestione della crisi sanitaria della sua amministrazione, gli Stati Uniti registrano altri 1.302 nuovi decessi collegati al coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di quasi 157mila. Ieri sono stati 53.847 i nuovi casi di contagio negli Usa, e in tutto sono 4,77 milioni di casi. Il presidente però insiste: abbiamo “uno dei tassi di mortalità più bassi del mondo”, ma secondo il sito dell’università Johns Hopkins gli Usa sono al quarto posto tra i 20 più colpiti dalla pandemia (col 4% della popolazione mondiale ma quasi il 23% dei decessi).

Trump ha poi precisato che se si tolgono dal calcolo gli stati di New York e del New Jersey gli Usa sono “tra i più bassi”: un’operazione che tuttavia non ha alcun senso, dato che si tratta di un pezzo d’America. Anche a Jonathan Swan, giornalista del sito americano Axios, Trump ha insistito sul fatto che gli Usa siano il Paese migliore al mondo nella lotta alla pandemia: al cronista ha mostrato statistiche e report che dimostravano quanto fosse basso il rapporto morti-contagiati. Ma il punto, ha aggiunto Swan, non era questo ma il numero di vittime rispetto alla popolazione. Infatti, come mostrano i dati della Johns Hopkins University, gli Usa sono quarti al mondo per numero di morti ogni 100mila abitanti (dopo Regno Unito, Perù e Cile) mentre sono 14° per rapporto tra contagi e decessi (qui i grafici con tutti i dati aggiornati).

Nel focolaio delle Americhe, dopo gli Stati Uniti i numeri peggiori li registra il Brasile, dove il numero dei contagi ha superato la soglia dei 2,8 milioni. Secondo i dati della Johns Hopkins University, a oggi i contagi sono 2.801.921 e 95.819 i decessi. Dall’inizio della pandemia in Brasile sono guarite 2.157.484 persone.

Male anche l’andamento dei contagi nello Stato australiano di Victoria, che ha registrato 725 casi di coronavirus e 15 decessi in 24 ore nel terzo giorno di un lockdown di sei settimane annunciato da Daniel Andrews domenica scorsa. Sul totale delle nuove infezioni, 164 sono state collegate a focolai conosciuti, mentre sono in corso indagini per determinare le origini dei casi rimanenti. Inoltre, dodici dei nuovi 15 decessi sono legati a case di riposo. Una delle nuove vittime, ha sottolineato il premier, era un uomo sulla trentina. A livello nazionale l’Australia registra 19.445 contagi e 247 morti.