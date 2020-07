Nel mondo più di 17 milioni di casi ufficiali di Covid-19 e 667mila vittime. Il Paese balcanico è il primo in Europa per numero di decessi ogni mille abitanti. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti contano altri 1.267 decessi, per un totale di quasi 150.700 morti

Venticinquesimo giorno di aumenti a tripla cifra dei contagi in Australia, dove lo Stato di Victoria in 24 ore ha conteggiato altri 700 nuovi casi e 13 morti. Record di infezioni dal 12 giugno per il Perù, che sono più di 400mila (18.816 i decessi), mentre il Brasile conta finora più di 90mila morti. Ma i numeri che oggi preoccupano di più l’Europa – dopo quelli registrati ieri in Spagna, Germania e Francia – arrivano dalla Romania, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.356 casi di covid-19, che portano a 49.591 il totale dall’inizio della crisi sanitaria. Il paese balcanico resta quello maggiormente colpito nella regione, e il primo in Europa per numero di decessi ogni mille abitanti (in tutto finora sono 2.304). Gli arrivi dalla Romania in Italia, insieme a quelli dalla Bulgaria – Paesi entrambi membri della Ue – sono soggetti all’obbligo di una quarantena di 14 giorni.

La pandemia, che preoccupa di nuovo anche l’Europa e specialmente Spagna, Germania e Francia, assume dimensioni sempre maggiori, col superamento di 17 milioni di casi ufficiali di Covid-19 e 667mila vittime. Gli Usa continuano a detenere il peggiore primato mondiale con oltre 4,4 milioni di casi, seguiti da Brasile (2,5 milioni) e India (1,5 milioni). Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti contano altri 1.267 decessi, per un totale di quasi 150.700 vittime. Male la situazione in Florida, con un record di 216 nuovi decessi nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 6.300 morti.

Australia – Il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews, ha annunciato che a partire dalla mezzanotte di giovedì, i cittadini in diversi distretti regionali a sud-ovest di Melbourne non potranno più ricevere visite in casa. A partire da domenica, Andrews ha anche emesso l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa per l’intero Stato.

Brasile – Ha superato oggi i 90mila morti, con 1.595 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute. Secondo per morti da Covid-19 solo agli Stati Uniti, lo stato sudamericano ha raggiunto oggi i 90.134 morti, ha detto il ministero, precisando che nuovi casi registrati ieri sono stati 69.074.

Perù – Ha superato ieri quota 400mila infezioni. Il numero totale ora è di 400.683, dopo le 5.678 nuove infezioni registrate in un giorno. Dall’inizio dell’epidemia 18.816 persone sono morte, 204 nelle ultime 24 ore: una cifra che è vicina al picco dell’11 giugno quando erano stati registrati 206 nuovi decessi. Dopo un contenimento della popolazione nazionale di 100 giorni, il Perù ha iniziato il deconfinamento il 1 luglio in 18 regioni su 25, tra cui quella della capitale Lima. Con 33 milioni di abitanti, il paese è il terzo stato dell’America Latina con il maggior numero di casi di contaminazione e decessi legati alla Covid-19 dietro Brasile e Messico.