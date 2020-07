Sono 112 i nuovi positivi della regione guidata da Luca Zaia a causa del focolaio individuato all'interno del centro per migranti di Casier, in provincia di Treviso. Il numero delle vittime è il più basso registrato da febbraio, ma aumentano i ricoveri, in costante calo da aprile, sono 17 in più rispetto a ieri

Nuova impennata di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 386 i nuovi casi registrati, 100 in più rispetto a ieri, di cui un terzo in Veneto, a causa del focolaio all’interno del Centro accoglienza per migranti di Casier, in provincia di Treviso. Aumentano, comunque, anche i tamponi effettuati: sono 61.858, oltre 5 mila più rispetto a mercoledì. Diminuisce, invece, il numero di morti, sono tre nelle ultime ore: è il numero più basso toccato da febbraio. In totale, quindi, le vittime dall’inizio della pandemia arriva così a 35.132.

Come evidenziato anche dal report settimanale della fondazione Gimbe, inoltre, aumentano anche i ricoveri, che da aprile erano in costante calo. Sono 748 i pazienti negli ospedali che presentano sintomi, 17 in più rispetto a ieri. Stesso discorso per i pazienti in terapia intensiva, sono 47, ieri erano 38. Aumento esponenziale, in un solo giorno, anche dei guariti o dimessi dagli ospedali: sono 765 mentre ieri erano stati 275. In totale, dall’inizio del coronavirus, le persone entrate in contatto con il virus, cioè morti, guariti e attuali positivi (ad oggi 12230) sono 247158.

Rispetto al 29 luglio cambiano anche i dati regione per regione. Mentre ieri quelle a quota zero contagi erano solamente due, infatti, oggi passano a cinque. Si tratta di Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta, Molise e Basilicata. Anche se, come sottolinea il report della fondazione guidata da Nino Cartabellotta, solo in sei i casi sono in riduzione, mentre in 15 sono in aumento.