Christian Brueckner, il principale sospettato della sparizione della bambina, ha vissuto per un anno proprio su questo terreno, in un capanno. Un vicino avrebbe raccontato agli inquirenti che arrivò nel 2007 e non registrò mai il nuovo indirizzo

Si continua a scavare nel giardino di Hannover, in Germania: la polizia tedesca che sta indagando sulla scomparsa di Maddie McCann ha trovato una cantina nascosta. Secondo Bild, che ha dato per primo la notizia – non ancora confermata dalla polizia – gli inquirenti si sono imbattuti delle fondamenta di una casa precedentemente demolita. Tra i resti in muratura sarebbe stato trovato un ambiente identificato come cantina. Christian Brueckner, il 43 tedesco con precedenti per violenza sessuale e pedofilia, il principale sospettato della sparizione della bambina, ha vissuto per un anno proprio su quel terreno, in un capanno nel giardino che ora la polizia sta passando al setaccio.

Lo ha raccontato al tabloid britannico Daily Mail Wolfgang Kossack, un 73enne proprietario dell’appezzamento accanto. L’uomo avrebbe anche riferito agli agenti che il giardino non è stato usato negli ultimi due anni. Brueckner, ha detto, arrivò nella proprietà nel 2007, l’anno in cui Maddie è sparita un resort a Praia da Luz, in Portogallo. All’epoca in quell’area c’era un capanno di legno che è stato demolito l’anno dopo. “Non faceva giardinaggio, se ne stava seduto fuori a bere birra”, ha raccontano il vicino rivelando che Brueckner gli confessò di non aver registrato il nuovo indirizzo di residenza. “Nessuno sapeva che stava lì“. Ogni tanto lo veniva a trovare una “giovane donna, sembrava la sua fidanzata”. Aveva anche due cani, uno grande e uno piccolo. Prima di sparire disse che stava pianificando di “tornare in Europa meridionale”.

Intanto l’ufficio federale criminale (Bka) ha chiuso lo spazio aereo sopra il giardino dove continuano le ricerche con scavatori meccanici e pale. Gli agenti hanno anche portato sul posto i cani poliziotto. Fuori, sulla strada, da ieri si sono assiepati giornalisti e curiosi, ma droni ed elicotteri non potranno sorvolare l’area dell’appezzamento di terreno.