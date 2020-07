Per gli Stati Uniti si tratta del numero di vittime più alto in un solo giorno da due mesi e mezzo. A Hong Kong impennata di contagi, timori sulla tenuta del sistema sanitario. Più di 900 morti in Brasile

L’ondata di nuovi casi “potrebbe portare a un collasso del nostro sistema ospedaliero e costare molto in termini di vite, soprattutto tra i più anziani”. La governatrice Carrie Lam lancia l’allarme sulla tenuta della sanità di Hong Kong, che è “sull’orlo di un focolaio di comunità su larga scala”. L’ex protettorato britannico, che ha affrontato bene la pandemia nelle battute iniziali, continua a registrare più di cento infezioni al giorno, quando meno di un mese fa la media giornaliera era sotto la decina. Oggi sono entrate in vigore le nuove regole anti pandemia, tra cui l’uso delle mascherine obbligatorio e la chiusura dei ristoranti. Nelle Americhe, da settimane principali focolai mondiali, gli Stati Uniti – primo Paese al mondo per numero di contagi e vittime – hanno registrato altri 1.592 morti, 921 in Brasile (che è secondo dietro gli Usa). E per la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus, in Giappone il numero dei contagi giornalieri supera quota mille, con la situazione che diventa allarmante nei principali centri urbani del Paese.

Usa – 1.592 morti e oltre 60mila contagi nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di vittime più alto in un solo giorno da due mesi e mezzo. Degli oltre 16 milioni di casi confermati a livello globale, 4,35 milioni sono stati registrati negli Stati Uniti; e delle oltre 660mila vittime a livello globale più di 149mila sono state registrate negli Usa.

Brasile – Altri 921 decessi portano a 88.539 il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore si contano anche 40.816 nuovi casi, per un totale di 2.483.191.

Giappone – Osaka ha fatto segnare oltre 200 casi, un numero mai così alto; altri 155 contagi sono stati segnalati nelle prefetture di Aichi, e 70 in quella di Kanagawa. Una tendenza in ascesa che non sembra attenuarsi anche a Tokyo, dopo la segnalazione del governo metropolitano di altri 250 casi nella giornata di oggi, con il 64% del totale che riguarda giovani tra i 20 e i 30 anni. La somma complessiva delle infezioni nella capitale si assesta adesso a 11.861: più di un terzo di tutti i casi del Paese. Le ultime statistiche coincidono con il lungo ponte di festività di quattro giorni osservato lo scorso fine settimana che di fatto sembra aver ampliato la diffusione del virus, malgrado il governo centrale abbia escluso Tokyo dalla campagna di incentivi per la promozione del turismo domestico. Non fa eccezione Okinawa, l’isola a sud dell’arcipelago, con 45 nuove infezioni, un nuovo massimo per il terzo giorno consecutivo.