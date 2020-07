“Ci abbiamo ragionato, ma M5s in Puglia correrà da sola”. Tocca a Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle intervenire per mettere a tacere le voci degli ultimi giorni che parlano di lavori e trattative per raggiungere un accordo tra dem e grillini per le Regionali in Puglia. “Non ci siamo mai sottratti al confronto”, ha detto ai microfoni di Radio anch’io su RadioUno, “ma lo facciamo se ci sono i presupposti. Lo so che c’è un dibattito sula Puglia, so che tanti stanno spingendo ma voglio confermare, senza ombra di dubbio che in Puglia corriamo da soli. Ci abbiamo ragionato, ma le politiche fatte da Emiliano noi le abbiamo contrastate, non possiamo archiviare questo”. E, ha concluso, “questo non avrà un impatto sul governo”.

In realtà proprio i timori degli effetti di un’eventuale sconfitta sulla tenuta dell’esecutivo hanno spinto, nei giorni scorsi, i pontieri di una parte e dell’altra a muoversi per cercare di trovare un’intesa in extremis. Chi resiste è la candidata M5s in Puglia Antonella Laricchia, sostenuta in questo dall’ex ministra Barbara Lezzi. Le ricostruzioni però, parlano di vertici del Movimento (con l’interessamento dello stesso premier Giuseppe Conte) che non avrebbero scartato l’ipotesi a priori. Il problema in Puglia, in un certo modo come in Campania e come fu in Emilia-Romagna, sarebbe quello di allearsi per sostenere la candidatura di un presidente al quale per anni si è fatta opposizione. Stando alle parole di Vito Crimi, una ipotesi che è stata già scartata.