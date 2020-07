Magari avessimo fatto come l’Italia. La considerazione che unisce un riconoscimento la gestione dell’emergenza Covid nel nostro paese e il rammarico per come la vicenda viene affrontata negli Stati Uniti, è del premio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Nel suo ultimo editoriale sul New York Times, l’economista punta il dito contro la Casa Bianca per come sta agendo di fronte alla pandemia. Negli Usa infatti i contagi non accennano a diminuire e viaggiano ormai sopra i 75 mila nuovi casi giornalieri.

L’Italia, osserva Krugman nel suo commento, è stato il primo paese occidentale ad essere colpito da una forte ondata di infezioni che hanno messo a durissima prova la tenuta delle strutture ospedaliere. All’inizio il numero delle vittime è stato drammaticamente elevato. Tuttavia le misure adottate hanno permesso di contenere la diffusione della malattia e favorire una discesa dei contagi già dopo alcune settimane. In Italia il picco dei contagi è stato raggiunto intorno alla metà di marzo, con oltre 6500 casi in 24 ore, contro gli attuali 306 (dato di ieri). La Casa Bianca, scrive Krugman, sperava che le cose sarebbero andate come in Italia ma non ha preso le misure necessarie perché questo accadesse. Così, mentre in Italia ristoranti e bar sono di nuovo aperti ma le vittime sono una decina al giorno, qui negli Usa siamo alle prese con 800 decessi quotidiani per questa malattia.

Il premio Nobel si lascia poi andare ad una considerazione non molto lusinghiera. Non sorprende, scrive infatti Krugman, che gli Stati Uniti abbiano gestito la pandemia peggio rispetto all’ordinata, competente ed efficiente Germania, ma com’è possibile che la nostra gestione sia stata così peggiore pesino di quella italiana? Subito dopo un tentativo, non riuscitissimo, di correzione: non mi lascio andare a facili stereotipi, nonostante i suoi problemi l’Italia è uno stato serio e sofisticato, non un paese da operetta come a volte viene raccontato. Certo, i suoi cittadini non sono famosi per il rispetto delle regole ne la burocrazia per la sua efficienza. Struttura demografica e debolezza economica sono altri fattori penalizzanti nella lotta al Covid.

I MERITI DEL GOVERNO – Cosa ha salvato dunque l’Italia secondo Krugman? Il fatto di non avere un governo incapace come quello guidato da Donald Trump. Le autorità italiane hanno infatti saputo muoversi in fretta e con decisione per gestire la situazione, hanno introdotto un blocco severo e sono state giustamente prudenti nelle riaperture. I risultati positivi di questa strategia sono sotto gli occhi di tutti. Gli USA avrebbero dovuto seguire questo esempio, scrive l’economista, mentre la Casa Bianca ha spinto per una rapida riapertura senza ascoltare gli avvertimenti degli esperti. Anche gli errati messaggi sull’inutilità dell’uso delle mascherine hanno contribuito a far precipitare la situazione. La scommessa di Trump di ignorare i pericoli si è dimostrata disastrosa, sia da un punto di vista sanitario che economico sociale. Milioni di famiglie stanno per esaurire i sussidi per la disoccupazione e la Casa Bianca non sta facendo nulla. Amarissima la conclusione del commento. Dopo tre anni e mezzo spesi a cercare di rendere l’America di nuovo grande, siamo invece diventati un paese patetico agli occhi del mondo. Possiamo solo invidiare quanto ha saputo fare l’Italia. Spesso il paese è descritto come il malato d’Europa, “cosa si dovrebbe dire allora di noi americani?” conclude Krugman