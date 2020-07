Succede a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev. Il ministero degli Interni ha spiegato che è stato l’uomo armato a mettersi in contatto telefonico con gli agenti, presentandosi come Maksim Plokhim

Ha preso in ostaggio “circa 20” persone su un autobus a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev e ha con sé “armi ed esplosivi”. La polizia regionale sta trattando con l’uomo e su Facebook ha riferito di aver isolato la città per avviare l’operazione di liberazione. Il ministero degli Interni di Kiev spiega che è stato l’uomo armato a mettersi in contatto telefonico con gli agenti, presentandosi come Maksim Plokhim.

Il sequestratore ha chiesto a leader religiosi, ministri, ai presidenti di tribunale, alle procure e al parlamento di registrare dei video su Youtube in cui dicono di essere “terroristi legalizzati”. L’uomo si è “congratulato” per “il giorno dell’anti-sistema” e ha dichiarato che “lo Stato è il terrorista numero uno”. Dice di avere con sé un’arma automatica, granate e due bombe e sostiene che un’altra bomba sia stata piazzata in un luogo di Lutsk che non specifica. E minaccia di far esplodere gli ordigni se le sue richieste non vengono soddisfatte.

Secondo un agente sono stati sparati colpi di arma da fuoco, ma per ora non si segnalano feriti o vittime. Sul caso è intervenuto sui social anche il presidente Volodymyr Zelensky: “Notizie allarmanti da Lutsk. Al mattino, alle 9:25, un cittadino ha preso il controllo di un autobus con ostaggi. Sono stati sentiti degli spari, l’autobus è stato danneggiato. Attualmente è stata avviata l’operazione di polizia “ostaggio” e il servizio di sicurezza ha introdotto il piano Boomerang per risolvere la situazione senza vittime. Teniamo controllo il progresso degli eventi”, ha aggiunto il presidente.

(immagine d’archivio)