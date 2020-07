Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, la maggior parte dei nuovi malati (34) si registra in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Le altre Regioni hanno incrementi a una sola cifra

Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 129, a fronte dei 190 di ieri, individuati grazie a 43.110 tamponi. Le nuove vittime sono invece 15 (ieri erano state 13) per un numero complessivo di 35.073 decessi. Dall’inizio della pandemia, complessivamente, 244.752 persone hanno contratto il Covid. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), mentre aumentano significativamente i guariti: +269, per un totale di 197.431 persone.

La maggior parte dei nuovi positivi si registra in Lombardia: 34 malati e un decesso in più da ieri. Tra le province lombarde, ci sono 9 i casi in più a Milano (di cui 3 in città) 7 a Brescia e 6 a Bergamo. Ancora, 3 in più a Sondrio, 2 a Cremona, Monza e Brianza e Pavia e 1 in più a Lodi, Mantova e Varese. ‘Covid-free’ oggi Como e Lecco.

Altri 22 contagi si sono registrati in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Le altre Regioni hanno incrementi a una sola cifra: nel Lazio, su 6 nuovi casi – specifica l’assessore alla Sanità D’Amato – la metà sono stati importati dall’estero. Invece Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata oggi non registrano alcun nuovo caso. Ma il dato non tiene conto del nuovo focolaio lucano, a Potenza, dove oggi 25 migranti sono risultati positivi: sono tutti stati trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati. Ora si trovano tutti in isolamento in strutture di accoglienza.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, secondo i dati del Ministero, i pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).