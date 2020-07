Due ragazzi positivi e altri sottoposti al tampone dopo il caso della 17enne di Modena risultata positivo dopo un controllo in ospedale a Rimini per un mal d’orecchio. Un 17enne e una giovane di 19, amici stretti della ragazzina che si è probabilmente contagiata durante la vacanza al mare a Riccione, sono quindi stati trasportati, con un’ambulanza dedicata – come riporta Il Giorno – a casa dove dovranno stare in stretto isolamento per almeno due settimane. Sono asintomatici e sono in condizioni non preoccupanti come del resto l’amica che per prima è risultata positiva. I controlli dell’Ausl di Rimini su tutti contatti, circa 40, che è risultata positiva a Sars Cov 2 perché, a causa di un dolore all’orecchio, ha chiesto di essere visitata in ospedale. Da protocollo è stata quindi sottoposta al tampone.

Una volta riscontrata l’infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto scattare l’indagine epidemiologica e così quaranta giovani sono finiti in isolamento. La 17enne era sbarcata in Riviera all’inizio della scorsa settimana in vacanza: ha frequentata la spiaggia e una discoteca di Misano Adriatico dove di recente sono stati registrati assembramenti. Però per l’Ausl afferma la situazione è “sotto controllo”. Alcuni ragazzi si sono presentati con le famiglie in ospedale a Rimini e altre famiglie modenesi hanno portato i propri figli entrati nei giorni scorsi in contatto con la giovane al Policlinico per essere sottoposti appunto a loro volta al tampone per verificare l’eventuale contagio. Il titolare del bagno frequentato dalla 17enne ha spiegato che nella struttura sono in vigore tutte le norme previste per prevenire il contagio.

Foto di archivio