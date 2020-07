Cala intanto il numero dei malati con 36 casi in meno rispetto a ieri e il numero degli attualmente positivi che scende così a 12.404. Ieri, al contrario, si era registrato un aumento del numero dei positivi, in controtendenza con il trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso

Calano rispetto a domenica i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore. Secondo i dati forniti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 190 i nuovi positivi, contro i 219 di ieri. Il totale delle persone colpite dalla malattia dall’inizio della pandemia sale così a 244.624. Torna a crescere, invece, il numero delle vittime che ieri erano state tre, la cifra più bassa da febbraio: oggi il numero dei decessi è salito a 13, portando il totale complessivo a 35.058.

Cala intanto il numero dei malati con 36 casi in meno rispetto a ieri e il numero degli attualmente positivi che scende così a 12.404. Ieri, al contrario, si era registrato un aumento del numero dei positivi, in controtendenza con il trend di costante diminuzione iniziato il 19 aprile scorso. Un calo che nelle ultime 24 ore è dovuto anche ai 213 guariti, per un totale di 197.162.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 24.253 tamponi, per un totale dall’inizio della pandemia che sale a 3.754.568 con 6.262.302 casi testati.

In Lombardia, la regione più colpita dal virus, nelle ultime 24 ore si sono contati 8 morti, dopo che ieri si erano registrati per la prima volta zero decessi, e 56 nuovi positivi, secondo i dati del bollettino rilasciato dalla Regione. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.288, e portano il totale complessivo a 1.206.495. Aumentano di 147 i guariti, che diventano in totale 71.611. Sul fronte ospedaliero calano di uno i ricoverati in terapia intensiva, che adesso sono 21, e salgono di 3 quelli in altri reparti, in totale 151. Con gli 8 decessi delle ultime 24 ore, il totale dei morti registrati in Lombardia sale a 16.796.

Nessun nuovo contagio da coronavirus Sars-CoV-2 in 4 province lombarde: Lodi, Pavia, Mantova e Sondrio. Bergamo registra nelle ultime 24 ore 22 nuovi casi e la provincia di Milano 11, di cui 9 concentrati nel capoluogo meneghino. A Brescia i positivi sono 5 in più rispetto a ieri, a Como 2, in provincia di Monza e Brianza 4, a Cremona 2, a Lecco 1 e a Varese 1.