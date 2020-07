In diminuzione il numero di tamponi, 48.265. Solo tre le Regioni che registrano zero nuovi positivi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Nel Lazio, su 20 contagi accertati 13 sono importati dall'estero

Risalgono lievemente i contagi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 casi, contro i 233 accertati il giorno precedente. Le vittime invece sono state 14 (ieri 11) di cui 10 in Lombardia. Il dato emerge dal bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute: rispetto a ieri è in diminuzione il numero di tamponi, 48.265. Dall’inizio della pandemia in Italia le vittime sono state 35.042 e i casi complessivi 244.216. Gli attualmente positivi sono ora 12.368 (-88), i guariti 196.806 (323 in più).

La Regione con il maggior numero di nuovi contagi rimane la Lombardia (88) a pari merito con il Veneto. Seguono Emilia Romagna (40), Lazio (20) Liguria (18) e Campania (15). Le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra. Solo tre le Regioni che registrano zero nuovi positivi: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74).

Adesso l’attenzione delle autorità sanitarie si concentra sui nuovi focolai: nel Lazio oggi si sono registrati 20 nuovi positivi, di cui 13 – sottolinea l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – arrivano dall’estero: 11 contagiati sono di nazionalità del Bangladesh. Sotto osservazione in particolare il mini-focolaio di Ostia, dove uno stabilimento balneare è stato chiuso per via di un dipendente positivo: contagiati anche i 6 coinquilini dell’uomo, tutti connazionali bengalesi. A Dragona, frazione della Capitale, un ristorante è stato chiuso per l’indagine epidemiologica in corso: tamponi a dipendenti e gestori.

Continuano i controlli delle forze dell’ordine: a Roma il mercato dell’Esquilino è stato chiuso dalla polizia a causa del mancato rispetto delle norme anti-contagio. La misura è scattata oggi dopo i controlli a tappeto: ben 187 i banchi e 370 gli operatori presenti tra proprietari e dipendenti. Sommati agli oltre 400 clienti presenti in quel momento creavano un affollamento tale da non garantire alcuna tutela. Gli agenti hanno anche notato che la maggior parte dei venditori non indossava la mascherina o che le teneva abbassata. Al responsabile dell’intera struttura, di circa 7mila metri quadri, multe per oltre un migliaio di euro, per mancato rispetto delle normative anti-contagio. Dopo una prima (vana) diffida al ripristino delle condizioni di sicurezza, la chiusura verrà chiusa per 3 giorni.

A Bolzano tre persone sono state denunciate a piede libero per aver violato l’obbligo di quarantena: nonostante il figlio fosse risultato positivo al coronavirus, i genitori andavano tranquillamente al lavoro e il ragazzo aveva partecipato a feste e incontri con gli amici.

In Lombardia sono 88 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 9 scoperti a seguito di test sierologici e 15 “debolmente positivi”. Dieci i nuovi decessi, per un totale di 16.788 da inizio epidemia. In Emilia-Romagna sono 40 i nuovi casi di positività, ma secondo la Regione la gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall’estero. Fra questi, 25 sono asintomatici.