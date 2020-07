A un anno e undici mesi esatti di distanza dal crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone, il Consiglio dei ministri è chiamato per la prima volta a valutare il dossier Autostrade. Una riunione inizialmente prevista alle 11 di mattina, slittata alle 22 e poi iniziata con un’ora di ritardo. Doveva essere preceduta pure da un vertice preliminare tra Giuseppe Conte e i capi-delegazione dei partiti di maggioranza, ma tutto sarebbe saltato all’ultimo, a testimonianza di quanto siano alte le tensioni all’interno dell’esecutivo. “O Aspi accetta entro stasera le condizioni che il governo le ha già sottoposto oppure ci sarà la revoca”, è la posizione con cui il premier si è presentato in Cdm secondo quanto trapelato da fonti interne a Palazzo Chigi. Tre gli scenari sul tavolo: l’uscita consensuale della famiglia Benetton da Aspi, la riduzione del loro ruolo attraverso un aumento di capitale e il passaggio di mano a una società pubblica (come Cassa depositi e prestiti) o la revoca definitiva della concessione, con tutto ciò che ne consegue in termini di contenzioso e di eventuali ricadute occupazionali. Ma il colpo di scena della serata, confermato dall’Adnkronos, è la presentazione di una nuova proposta da parte dell’azienda che va a sostituire quella inviata nel weekend (già giudicata “irricevibile” dal premier). Dalle prime indiscrezioni sembra che preveda “un ingresso poderoso” di Cdp nell’assetto azionario.

“Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro i familiari delle vittime”, aveva dichiarato il presidente del Consiglio in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, lasciando intendere che la soluzione più gradita è l’uscita definitiva dei Benetton da Aspi. È toccato proprio a lui illustrare nella notte un’informativa ai ministri, insieme a Paola De Micheli e Roberto Gualtieri, titolari di Trasporti ed Economia, i due dicasteri competenti. Il Movimento 5 stelle, assecondato da una parte del Pd e da Leu, spinge per la soluzione più drastica. Italia Viva invece frena, chiedendo di trovare una mediazione con gli imprenditori veneti. Ipotesi alla quale ormai, di fronte allo spettro dell’esclusione totale, non dice no neppure la famiglia stessa, che oggi controlla Autostrade con la cassaforte Edizione, la holding che detiene il 30% di Atlantia che a sua volta ha l’88% della concessionaria.

La notizia dello slittamento del Cdm ha colto di sorpresa anche il Consiglio di amministrazione di Atlantia, convocato per rispondere alle eventuali decisioni del governo e poi concluso senza alcun comunicato. Una posizione, la loro, che nei giorni scorsi si è fatta sempre più morbida. Dopo aver fatto filtrare lunedì un laconico “abbiamo sempre rispettato le istituzioni”, martedì mattina hanno fatto un altro mezzo passo indietro: “Quello che è accaduto, il crollo del ponte di Genova, le vittime e le sofferenze provocate, quello che è emerso dopo la tragedia, rende comprensibile la posizione del Presidente del Consiglio“, ha detto il presidente di Edizione, Gianni Mion, fedelissimo dei Benetton, per poi sottolineare l’ovvio. Ovvero che “è tuttavia nostro dovere difendere le due aziende, Aspi ed Atlantia, ed i loro dipendenti, finanziatori ed azionisti. Mi auguro che si possa trovare una soluzione equa nell’interesse di tutti: cittadini, lavoratori, risparmiatori ed investitori”.

Dopo il tracollo del titolo in Borsa registrato lunedì (-1,68 miliardi di capitalizzazione, poi solo parzialmente recuperati con un rimbalzo di 66 milioni), a guardare con apprensione a ciò che succede a Roma sono anche gli azionisti stranieri di Aspi. Dal colosso assicurativo tedesco Allianz che detiene il 7% attraverso il veicolo Appia Investments (“Sono curiosa di sapere come andrà il Consiglio dei ministri”, ha detto lunedì Angela Merkel in conferenza stampa con Conte) al fondo governativo cinese Silk Road (5%) che, secondo quanto riportato da diverse fonti, lunedì avrebbe tentato una moral suasion attraverso l’ambasciatore italiano a Pechino Luca Ferrari. Una convocazione smentita categoricamente dalla Farnesina guidata da Luigi Di Maio.

La posta in gioco, soprattutto su piano politico, è altissima. Non è un caso che nelle ore precedenti all’inizio del vertice a Palazzo Chigi sia stata fatta trapelare una lettera sul caso Autostrade, datata 13 marzo, a firma De Micheli. Nel documento la ministra chiedeva a Conte di “valutare una soluzione transattiva” per evitare il rischio di un risarcimento “integrale”, fino a 23 miliardi, ad Atlantia. Si citava anche un parere dell’Avvocatura dello Stato secondo cui – nonostante la norma del decreto Milleproroghe che ha portato a 7 miliardi il risarcimento da versare ai Benetton per l’eventuale revoca della concessione – l’azienda possa comunque ottenere l’intera somma di 23 miliardi fissata nel 2008. Nel campo pentastellato, invece, Luigi Di Maio ha tuonato contro l’ex alleato Salvini accusandolo di aver temporeggiato sulla revoca ad Aspi quando era al governo, mentre l’ex ministro Danilo Toninelli ha invitato l’esecutivo a non avere paura “di una famiglia di industriali lobbisti che si è approfittata di certa politica che gli ha regalato beni di Stato per diventare miliardari”.

Nelle ultime ore in realtà si sarebbe fatta strada un’alternativa che, almeno per adesso, potrebbe mettere tutti d’accordo: commissariare Aspi. Cosa significa? Da un lato prendere altro tempo sulla revoca, dall’altro estromettere subito i Benetton dalla governance della rete autostradale. “Io oggi credo che il Consiglio dei ministri sia chiamato a prendere una decisione politica. Gli atti conseguenziali arriveranno dopo”, ha dichiarato il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, sostenendo che è “l’unico modo per avviare la revoca”. Il commissariamento, ha proseguito l’esponente M5s, avverrebbe “attraverso la revoca di Autostrade per cui non si perde neanche un posto di lavoro”. La società “continuerebbe a lavorare attraverso un commissario governativo” in attesa della messa a bando la concessione. Come riferito dall’Ansa, il primo nome in circolazione per il nuovo incarico è quello dell’ex ad di Terna Luigi Ferraris. Nomina che, se confermata, richiederebbe l’approvazione di un decreto da votare poi in Parlamento.