Dopo quasi due anni il dossier Autostrade approda sul tavolo della riunione dei ministri, alla ricerca di una sintesi: informativa del premier, con De Micheli e Gualtieri. Il viceministro dei Trasporti: "Gli atti conseguenziali arriveranno dopo. Il commissario unica via per avviare la revoca". Gianni Mion, presidente della holding degli imprenditori veneti: "Quello che è accaduto rende comprensibile la posizione del Presidente del Consiglio, tuttavia è nostro dovere difendere le aziende. Mi auguro che si trovi soluzione equa"

Il giorno della discussione è arrivato. Almeno quello, visto che la scelta vera e propria potrebbe tardare ancora un po’. Sicuramente qualche ora, visto che la riunione a Palazzo Chigi prevista alle 11 è slittata alle 22. Dopo quasi due anni, in ogni caso, il dossier Autostrade approda in Consiglio dei ministri al termine di una settimana di annunci e frenate in cui le forze di maggioranza si sono confrontate sulla strada da prendere nella diatriba sulla concessione di oltre 3mila chilometri di rete aperta dal crollo del ponte Morandi, che provocò 43 morti. “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro i familiari delle vittime”, ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, lasciando intendere che la soluzione più gradita è l’uscita definitiva dalla società dei Benetton.

E oggi sarà proprio il presidente del Consiglio a illustrare un’informativa su Autostrade ai ministri, insieme a Paola De Micheli e Roberto Gualtieri, titolari di Trasporti ed Economia, i due dicasteri competenti. Sul tavolo, spinta dal M5s e assecondata da Pd e Leu, c’è l’ipotesi della revoca. Mentre Italia Viva frena, spalleggiando un’operazione attraverso Cassa Depositi e Prestiti per riportare le autostrade sotto il controllo dello Stato. Una soluzione alla quale ormai, di fronte allo spettro dell’esclusione totale, non dice no neppure la famiglia Benetton, che di fatto controlla Autostrade la cassaforte Edizione, la holding che detiene il 30% di Atlantia che a sua volta ha l’88% della concessionaria.

Una posizione sempre più morbida, quella degli imprenditori veneti. Dopo aver fatto filtrare lunedì un laconico “abbiamo sempre rispettato le istituzioni”, martedì mattina hanno fatto un altro mezzo passo indietro: “Quello che è accaduto, il crollo del ponte di Genova, le vittime e le sofferenze provocate, quello che è emerso dopo la tragedia, rende comprensibile la posizione del Presidente del Consiglio”, ha detto il presidente di Edizione, Gianni Mion, fedelissimo dei Benetton, per poi sottolineare l’ovvio. Ovvero che “è tuttavia nostro dovere difendere le due aziende, Aspi ed Atlantia, ed i loro dipendenti, finanziatori ed azionisti. Mi auguro che si possa trovare una soluzione equa nell’interesse di tutti: cittadini, lavoratori, risparmiatori ed investitori”.

La “terza via” che si fa strada è il commissariamento: un nuovo temporeggiare sulla revoca, ma con una mossa tecnica che permetterebbe di estromettere i Benetton dalla gestione. “Io oggi credo che il Consiglio dei ministri sia chiamato a prendere una decisione politica. Gli atti conseguenziali arriveranno dopo”, ha detto il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, sostenendo che è “l’unico modo per avviare la revoca”. Il commissariamento, ha proseguito l’esponente M5s, “avviene attraverso la revoca di Autostrade per cui non si perde neanche un posto di lavoro”. La società, ha aggiunto, “continuerebbe a lavorare attraverso un commissario governativo” dopodiché “si mette al bando la concessione”.

Posizioni sulle quali bisognerà fare sintesi in Consiglio dei ministri, con Italia Viva che da Matteo Renzi in giù spinge per una diluizione della partecipazione dei Benetton nella compagine societaria e l’occhio vigile degli investitori esteri, in fibrillazione per il futuro della società. Dal colosso assicurativo tedesco Allianz che detiene il 7% attraverso il veicolo Appia Investments (“Sono curiosa di sapere come andrà il Consiglio dei ministri”, ha detto lunedì Angela Merkel in conferenza stampa con Conte) al fondo governativo cinese Silk Road (5%) che, secondo quanto riportato da diverse fonti, lunedì avrebbe tentato una moral suasion attraverso l’ambasciatore italiano a Pechino Luca Ferrari. Una convocazione smentita categoricamente dalla Farnesina guidata da Luigi Di Maio.