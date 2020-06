Soddisfazione da parte della ministra Azzolina: "Lavoro complesso ma realizzato tutti insieme. Fatta buona politica per il bene della scuola. Risultato importante". Bonaccini: "Grazie alla ministra per il miliardo aggiuntivo per settembre"

È stata trovata l’intesa tra governo ed Enti locali, nel corso della Conferenza Stato-Regioni, sulle linee guida comuni per il ritorno a scuola a settembre. La ministra Lucia Azzolina le presenterà in conferenza stampa insieme al presidente Giuseppe Conte e il Ministro Francesco Boccia. Tutti d’accordo, quindi, sulle regole per il nuovo Piano scuola 2020-2021, tranne la Campania. Il governatore Vincenzo De Luca ha infatti dichiarato che “non diremo che siamo d’accordo con le misure che saranno prese”. Oggetto dell’attacco del presidente campano è in particolar modo la ministra dell’Istruzione “per la quale – aggiunge – i problemi della scuola sono diventati marginali rispetto alla politica politicante. Non daremo l’intesa perché consideriamo irresponsabile il voto il 20 settembre e non è stato definito l’organico dei docenti”.

Un altro membro dem, il segretario Nicola Zingaretti, in mattinata aveva mandato il proprio messaggio al governo chiedendo uno sforzo per fornire ai professionisti della scuola e agli amministratori locali “risposte chiare, regole certe e condivise”, oltre a ribadire che “servono maggiori investimenti” per l’assunzione di nuovo personale. Parole alle quali aveva indirettamente risposto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che in mattinata, parlando ad Agorà su Rai3, aveva pronunciato il suo whatever it takes in favore della scuola: “Le risorse alla scuola e all’università sono quelle spese meglio. Abbiamo già messo più di un miliardo e metteremo tutto ciò che serve per far ripartire la scuola in sicurezza”, ha detto parlando della richiesta avanzata dalla ministra dell’Istruzione di un miliardo di euro in più.

Azzolina: “Fatto un buon lavoro”. Bonaccini: “Grazie ministro per il miliardo in più” – La prima a manifestare soddisfazione è la titolare dell’Istruzione, che a caldo ha commentato: “Lavoro complesso ma realizzato tutti insieme. Fatta buona politica per il bene della scuola. Risultato importante“. La ministra ha poi ribadito che sarà “necessario il miliardo in più per la scuola che ho chiesto”. Soddisfatto anche il presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore emiliano Stefano Bonaccini, molto critico nelle scorse ore, quando aveva definito le prime proposte dell’esecutivo “irricevibili”: “Ringrazio la ministra Azzolina per aver chiesto il miliardo aggiuntivo per settembre. Sono linee condivise, è un bel risultato”, ha commentato. Poi ha voluto sottolineare che “le Regioni hanno avuto un ruolo determinante nella costruzione di un Piano scuola che rispondesse il più possibile alle diverse esigenze dei docenti e dei dirigenti scolastici, degli studenti e degli enti locali. Abbiamo lavorato molto su questo testo nella consapevolezza che la riapertura delle scuole sia il primo segnale di un Paese che riparte davvero“.

Il ministro della salute, Roberto Speranza, parla di “un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali. È essenziale investire nuove ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole nella massima sicurezza. È un obiettivo fondamentale su cui tutto il Paese deve essere unito”.

Soddisfazione al termine della Conferenza anche da parte del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia: “L’intenso lavoro di questi giorni permette di restituire fiducia al mondo della scuola. Insegnati, studenti, famiglie, personale Ata, possono guardare all’inizio del prossimo anno scolastico confidando in una riapertura ordinata e sicura dal punto di vista sanitario”.