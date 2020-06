A Mondragone ora le strade sono pattugliate dall’esercito. A Bologna aumentano i contagi legati al focolaio nel magazzino di Bartolini, mentre arrivano le prime denunce di nuovi casi anche in altre aziende della logistica che hanno sede vicino al capoluogo di Regione. Da Caserta all’Emilia-Romagna, il coronavirus torna a fare paura in Italia, mentre il numero dei positivi giornalieri rilevati è salito a 296, dopo gli appena 122 casi registrati martedì.

Il comune casertano da lunedì è zona rossa per la scoperta di un focolaio Covid: lo screening a tappeto tra gli abitanti degli ex palazzi Cirio di Mondragone ha portato ad accertare 43 positivi su 727 tamponi effettuati, ma i residenti denunciano che in molti hanno fatto perdere le proprie tracce scappando di notte per non sottoporsi al test. Altrettanta preoccupazione si percepisce a Bologna per l’evoluzione del contagio legato al focolaio nato nel reparto magazzino di Bartolini (ora Brt): “Complessivamente, risultano 64 persone positive al Covid correlabili a questo focolaio”, ha chiarito Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della Ausl di Bologna.

Il contagio “è confinato al momento solo ai magazzinieri. Si è poi diffuso in alcuni casi a livello del nucleo familiare o tra i contatti amicali”, ha spiegato Pandolfi. Che però ha anche sottolineato come con gli accertamenti eseguiti al dipartimento Roveri della Bartolini “è molto probabile che ci siano ancora casi a Bologna”. “I controlli ne rileveranno altri”, ha assicurato il dirigente dell’Ausl. Il timore però si allarga oltre la sola sede di Bartolini in via Cerodolo e coinvolge tutto il settore della logistica che gravita intorno a Bologna. Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale di SiCobas, a Fanpage.it ha denunciato che “abbiamo avuto notizia di almeno sei nuovi infetti accertati in altri magazzini, cioè 2 in Pelletways a Calderara di Reno, 2 in Dhl e 2 in Tnt“.

Alla Bartolini tutto è iniziato proprio con due casi registrati in magazzino, che hanno portato alla sua chiusura ma non a quella del resto dello stabilimento, che ha continuato a lavorare. Inoltre, lo stesso Pandolfi ha denunciato che “le regole, in magazzino, non venivano rispettate in modo sistematico“. “Abbiamo notato che, qualche volta, le persone non usavano la mascherina e non rispettavano la distanza di sicurezza di un metro. Non è che non venisse usata la mascherina in generale, ma veniva usata in modo saltuario, quindi non in modo corretto”, ha spiegato il direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna.

“Il primo campanello d’allarme“, il primo caso di Covid-19, “è stato rilevato da un medico che poi ha accompagnato la persona al pronto soccorso, da lì si è attivato il tutto. Avremmo fatto ancora meglio – ha aggiunto sempre Pandolfi – se le persone che si sono sentite male avessero comunicato la cosa al medico curante, invece questo non è avvenuto. Purtroppo c’è gente che, passata la febbre, si è rimessa subito a lavorare“. Ora, come a Mondragone, è cominciato il lavoro di screening: questa mattina in due ore e mezza sono stati eseguiti i primi 190 tamponi. L’azienda parla di 370 persone testate in tutta la giornata.